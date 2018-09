Tain-l'Hermitage, France

Il est 8 heures du matin dans les vignes de Tain-l’Hermitage et Emmanuel a déjà la tête dans les ceps. Voilà deux ans que ce Haut-savoyard vient ici couper du raisin. Son fils, Florian, est l'un des visages de ces vendanges solidaires. Grâce à une greffe de moelle osseuse il y a près de deux ans, son enfant peut vivre : "Il va super bien. Il vient de commencer l’école et le sport à la rentrée. On a plus que des petits contrôles à faire" témoigne le papa.

Du beau raisin ! © Radio France - Victor Vasseur

Pour nous c’est une autre vie qui commence. Une nouvelle vie. C’est simple à dire mais ça prend tout son sens pour nous. On savoure tous les moments de bonheur, même quand il est pénible. Enfin, on n’est pas tout le temps à l’hôpital. Enfin, on est parti en vacances cet été. C’était la première fois pour Florian. On se sent super bien. Emmanuel, le papa.

Emmanuel, le papa de Florian. © Radio France - Victor Vasseur

A la recherche du raisin bien caché ! © Radio France - Victor Vasseur

Dans les vignes, il y aussi Jean-Pierre, l'un des pionniers de l'opération. Ce drômois ne comprend pas pourquoi il n'y a pas plus de donneurs : "Au moins, on est sur un fichier et on sait que l’on peut aider. On n’a pas le droit le laisser mourir un gamin parce qu’il n’y a pas un donneur."

A votre avis, un seau : combien de bouteilles ? © Radio France - Victor Vasseur

Une récolte à 23 000 euros

Un prélèvement de moelle osseuse ressemble à une prise de sang, mais elle dure plus longtemps. Janick, 66 ans, a lui sauvé un américain. Il avait une chance sur un million d'être compatible : "C’est comme un sourire, c’est donner ! Mais ça dure un peu plus longtemps. Après le prélèvement, on repart sur ses deux pieds et on continue à vivre, et je crois que l’on vie beaucoup mieux."

Il faut regarder le raisin Jean-Pierre ! © Radio France - Victor Vasseur

Ce dimanche à Tain-l’Hermitage, 29 vendangeurs se sont inscrits au registre national du don de moelle osseuse. Puis, un chèque de 23 000 euros a été remis à l'Etablissement français du sang. 86 820 tonnes de raisin ont été ramassées.

La Drôme, avec la Savoie, sont les seuls départements français où plus d'1% de la population est inscrite sur le registre de donneurs de moelle osseuse. En France, près de 280 000 donneurs sont inscrits sur ce registre, ils sont plus de quatre millions en Allemagne.

Attention le dos. © Radio France - Victor Vasseur