Photos : La Terre vue du ciel pour des enfants en difficulté

150 enfants ont profité d'un vol d'une vingtaine de minutes entre Montpellier et Sète

Montpellier, France

Toute l'après-midi de ce samedi 1er juin, les avions de voltige se succèdent sur le tarmac de l'école nationale de l'aviation civile (ENAC). Ils sont au total 150 enfants à attendre impatiemment de pouvoir monter à bord. L’opération, organisée par l’association Rêve de gosses, est réservée aux enfants en situation de handicap ou défavorisés.

Chacun part en groupe de deux ou trois, pour un vol d’une vingtaine de minutes de Montpellier jusqu’à Sète, en survolant la mer et l’étang de Thau. Sarah, 9 ans, n’est pas prête d’oublier. "Au début j’avais peur mais après j’ai commencé à ne plus avoir peur et à juste apprécier", s’amuse la fillette.

Un peu plus loin Christophe, papa de Clémence, 8 ans, atteinte d’une malformation génétique, jubile. "C’est loin d’être tout le temps joyeux, _le quotidien est assez lourd_", raconte le papa. Là c’est une sortie pour elle et pour une fois c’est pas à l’hôpital. Je vois dans son regard qu’elle a eu des étoiles dans les yeux et que…bah elle est juste ravie quoi !"

Changer le regard sur la différence

Chaque année l’association Rêves de Gosse réalise un tour de France des baptêmes de l’air. Pour la première fois, les bénévoles « chevaliers du ciel » ont fait escale à Montpellier. Un village a même été spécialement installé pour l’occasion, avec différents stands, notamment la gendarmerie ou l’armée de l’air. Pour l’association, cet événement est surtout l’occasion de changer le regard sur le handicap et la différence.

José Garcia, le parrain de l’association, est venu leur prêter main forte. « La vie est vraiment trop dure, donc essayons d’en faire quelque chose d’agréable, sourie le comédien. Et puis il faut montrer que la différence, en fait, elle est là et elle doit être là, présente, parce qu’on est tous différents les uns des autres et justement c’est en étant différent qu’on devient meilleur.»

À son initiative, l’association est devenue partenaire du FISE, dont il est également parrain. Les amateurs de sports extrêmes peuvent ainsi acheter des petits bracelets et colliers en bois au festival, et les bénéfices sont directement reversés à l'association Rêve de Gosse.

Nihed et Raphaël ont fait leur baptême de l'air © Radio France - Sophie Eychenne

José Garcia est le parrain de l'association Rêves de Gosse © Radio France - Sophie Eychenne

Thierre est "Chevalier du Ciel" depuis 20 ans. © Radio France - Sophie Eychenne

Clémence, sur les épaules de son père, est ravie de son expérience dans les airs © Radio France - Sophie Eychenne

L'avion survole la mer et les étangs entre Sète et Montpellier © Radio France - Sophie Eychenne