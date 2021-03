PHOTOS - Loi Sécurité globale à Nantes : une nouvelle manifestation ce mardi dans le centre ville

Ils étaient un peu moins de 300 dans les rues de Nantes ce mardi après-midi pour protester contre la proposition de loi sécurité globale. Ils ont répondu à l'appel de plusieurs organisations syndicales.

"Faire reculer le gouvernement"

C'est en musique que le cortège est parti de la Préfecture à Nantes pour rejoindre la place Graslin. Ces manifestants réclament l'abandon du texte et plus particulièrement de l'article 24 qui vise à pénaliser la diffusion d'images de la police.

Manifestation à Nantes contre la loi sécurité globale © Radio France - Nina Valette

Une loi, adoptée en novembre 2020 par l'Assemblée nationale et qui est examinée jusqu'à jeudi le Sénat. "Le gouvernement développe un arsenal répressif et autoritaire qui remet en cause les libertés fondamentales de toutes et tous. Il profite de l'état d'urgence sanitaire pour faire passer des lois et promulguer des textes qui portent atteinte aux libertés et aux droits sociaux", indiquent les organisations syndicales.

Environ 300 manifestant ce mardi à Nantes © Radio France - Nina Valette

Les manifestants ont rejoint ceux du théâtre Graslin qui demandent la reprise de la culture © Radio France - Nina Valette

Le gouvernement garde le cap

Gérald Darmanin a réaffirmé ce mardi devant le Sénat "toute la volonté" du gouvernement de conserver dans le texte "Sécurité globale" l'article 24 controversé, qui doit protéger les forces de l'ordre en opération.