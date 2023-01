Photographe passionné, Bilel Mcharek propulse l'Isère à l'international avec ses photos

La Bastille... les bulles... ou tout autre monument grenoblois auquel vous pouvez penser, Bilel Mcharek l'a probablement déjà immortalisé en photo. Le photographe de 29 ans s'est lancé sur les réseaux sociaux il y a trois ans. Depuis, son compte Instagram cumule plus de 13.000 abonnés. Sa vidéo la plus regardée a atteint plus d'un million de vues sur TikTok. Elle montre les amis de Bilel assis au niveau du Mémorial national des troupes de montagne, au moment du couché du soleil, la vue est magique.

ⓘ Publicité

loading

Vues par le monde entier, ses publications attirent les étrangers qui découvrent la capitale des Alpes à travers l'objectif de Bilel Mcharek, "des personnes de toutes nationalités me disent que Grenoble est leur prochaine destination" se réjouit-t-il.

Montrer Grenoble sous un autre angle

Fatigué de la réputation de Grenoble, à travers ses clichés, Bilel Mcharek cherche à redorer l'image de sa ville natale. "J'ai des messages qui me disent qu'il y a beaucoup de délinquance et de pollution à Grenoble, se désole-t-il. Mais c'est pareil partout, on a de la chance de vivre dans une ville où on est entourés de montages avec un paysage incroyable."

Armé de son talent et de sa motivation, Bilel profite de ses réseaux sociaux pour se faire un nom. "J'ai eu quelques réservations pour des séances photos, mais malheureusement je ne peux pas en vivre pour le moment donc je travaille les week-end et je fais des photos la semaine." Le photographe autodidacte ne baisse pas le bras, "la photographie me permet de revivre des moments, de me dire que j'étais à un tel endroit à une telle date. Je vais en faire pendant très longtemps." En attendant, vous trouverez Bilel dans les rues de Grenoble ou sur un sentier de randonnée, appareil photo toujours à la main.