Photos - Plus de 1.000 manifestants dans les rues de Bayonne pour ce 1er mai

Plusieurs manifestations dans les rues de Bayonne ce samedi 1er mai. D'un côté, la CGT, Snuipp, LAB, et d'autres collectifs avaient rendez-vous devant la gare avant de défiler dans le calme. De l'autre, la CFDT s'est rassemblée, en petit comité, sous un barnum devant le monument au mort.

Tous ensemble... ou presque

Entre 10h30 et 11h00, chaque cortège a fait le plein de manifestants avant de défiler tous ensemble dans les rues de Bayonne. Sauf la CFDT, qui s'est contentée d'une prise de parole en petit groupe.

Jean-Claude Comet, secrétaire de l'union locale des retraités à la CFDT justifie cette prise de position : "Le premier mai c'est un jour de lutte et de revendication, c'est la fête des travailleurs. On a des difficultés à faire venir des associations, des coordinations, qui ne reconnaissent pas l'esprit du syndicalisme. La CGT et FO ont fait le choix d'accepter ces associations.. Mais ça fait nombre et ça cache la misère. Nous on préfère assumer notre misère".

La "manif des riches" ironise sur l'augmentation des prix de l'immobilier au Pays Basque © Radio France - Nina Valette

De son côté, sous les drapeaux CGT, les manifestants sont heureux de pouvoir défiler dans la rue. "L'année dernière ce n'était pas possible avce le confinement strict. Ça fait du bien de pouvoir être là cette année. C'est encore plus symbolique de fêter cette année alors que de nombreux français souffrent de la crise économique", explique un membre de l'organisation syndicale.

Dans le cortège, qui rassemble près de 1.000 manifestants, il y a plusieurs groupes. La "manif des riches", organisée par l'associatoin Bizil! Elkartea, dénonce l'explosion des prix du marché immobilier au Pays Basque. "Ça va les riches ?? Marre des HLM ?", ironise un jeune au micro "Le prix du mètre carré et des loyers a augmenté de manière exponentielle ces dernières années, mais ce n'est pas assez. Il reste encore trop d'habitants vivant à l'année, et y'en a même qui n'ont pas de Rolex", écrit l'association Bizi! elkartea.

Le monde de la culture, à l'arrêt depuis le début de la crise sanitaire, était également de la fête.