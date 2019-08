PHOTOS - Un logement indigne loué au cœur d'Avignon

Avignon, France

Indécent, insalubre, indigne, dangereux pour la santé ? Les mots manquent lorsque l'on franchi le seuil de l'appartement loué par Bruno Morel au troisième et dernier étage d'un petit immeuble de la rue Guillaume Puy au centre-ville d'Avignon. "Nous logeons ici depuis 2015 et tout s'est dégradé fin 2017 suite à de fortes pluies, car notre appartement se trouve juste sous le toit terrasse auquel nous n'avons pas accès" explique le locataire très en colère. Et il y a visiblement de quoi !

Des moisissures dangereuses pour la santé ?

Les murs de toutes les pièces du logement -loué 460 euros par mois- sont envahis de moisissures, les peintures des plafonds tombent en lambeaux, des fissures se creusent, le parquet flottant de la salle de bain se soulève etc : impensable en plein cœur d'Avignon et alors que le préfet de Vaucluse a lancé le 18 mars dernier, un guichet unique de signalement des situations d'habitat indigne dans le Vaucluse. Alors Bruno Morel et son co-locataire ont décidé de se battre pour faire valoir leur droit de vivre dans un logement aux normes, sain et digne.

Le préfet de Vaucluse a été saisi

Faute de réaction rapide et de réponses satisfaisantes du propriétaire et de l'agence Foncia d'Avignon en charge du bien, ils ont multiplié les démarches ces derniers mois : constat d'huissier, courrier au service habitat de la ville d'Avignon, saisie de la Caisse d'Allocations Familiales, de l'association Solidaires pour l'habitat, de l'ADIL (l'agence d'information sur le logement de Vaucluse, guichet unique pour l'habitat indigne)... ils ont même écrit au préfet de Vaucluse pour l'informer de la situation.

Un constat accablant

Du coup, "un diganostic décence" a été déclenché par l'ADIL, la CAF Vaucluse et l'association Soliha en avril dernier. Les conclusions sont sans appel : "le logement comporte des éléments ne respectant pas le décret décence et d'habilité" note le rapport. Il détaille de nombreux points noirs : "présence de traces d'humidité et de moisissures, absence de dispositif d'aération efficace dans la cuisine, les WC et la salle d'eau, problème de fixation des WC et jusqu'au balcon : hauteur du garde-corps insuffisant." Les deux locataires viennent d'engager une ultime démarche ; ils viennent de saisir un avocat spécialisé en droit pénal et dans les problèmes locatifs. Le propriétaire et l'agence immobilière ont été assignés en Justice. Le procès est prévu le 5 novembre. L'agence Foncia que nous avons sollicité n'a pas encore répondu à nos questions...

Les moisissures ont envahi murs et plafonds du logement © Radio France - Daniel Morin

Dans la chambre à coucher... © Radio France - Daniel Morin

Les dégâts s'aggravent au fil des semaines... © Radio France - Daniel Morin

Des moisissures dangereuses pour la santé des occupants ? © Radio France - Daniel Morin

Et des plafonds en lambeaux © Radio France - Daniel Morin

Pour signaler un logement indigne en Vaucluse : www.habitatindigne84.org