Photos : les Toulousains redécouvrent la basilique de la Daurade en lumière et en couleur

Toulouse, France

Une messe pour bénir les futures mamans dans une église qui vient de s’offrir une renaissance. La première cérémonie ce samedi 7 décembre dans la basilique Notre-Dame était chargée de symbole. De nombreux fidèles ont assisté à l’office. Mais plus largement de très nombreux toulousains sont venus redécouvrir l’église qui a été totalement rénovée. Il y a eu de gros travaux sur les sols, la toiture, les toiles du chœur et les faïences ou encore l’orgue de l’église qui a surtout retrouvé de la lumière et des couleurs. La basilique a aussi retrouvé son entrée principale, face au fleuve, mise aux normes d’accessibilité. Les travaux ont coûté 5 millions et demi d'euros, avec une aide de l'Etat d’un peu plus million d’euros. En tout 27 entreprises ont participé à cet immense chantier.

La Daurade sera désormais ouverte par le devant, au pied de la Garonne. © Radio France - SM

Une chapelle des rois wisigoths

Cette église, c’est le plus ancien sanctuaire mariale au culte ininterrompu de France depuis le 5ème siècle. Elle était sans doute selon les historiens une chapelle des rois wisigoths couverte de mosaïques dorées paléochrétiennes (d'où le nom daurada, dorée). Elle a adopté sa forme actuelle au 19ème siècle et n'avait jamais été restaurée. Elle fait l’objet d’un classement au titre des monuments historiques depuis le 1er février 19631.

La vierge noire de la Daurade. © Radio France - SM

Toutes les toiles du chœur ont été restaurées. © Radio France - SM

Au programme ce dimanche 8 décembre