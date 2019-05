PHOTOS - 17 ambulances toutes neuves pour les pompiers du Gard

Gard, France

17 ambulances toutes neuves alignées comme à la parade sur un parking du Pont du Gard ! C'était ce lundi : la présentation des tous nouveaux VSAV (véhicules de secours et d'assistance aux victimes) destinés aux pompiers du Gard. 17 d'un coup, c'est deux fois plus que le renouvellement annuel habituel. Un investissement de près d'1 million 300 000 euros nécessaire : avec près de 62 000 sorties en 2018, ces ambulances sont très sollicitées, notamment dans les centres de secours de Nîmes et d'Alès, les plus importants du département. "_Aujourd'hui, l'activité principale des pompiers, c'est le secours d'urgence aux personnes et donc on se doit de se doter d'outils qui sont adaptés" _souligne le commandant Olivier Guillaume des services techniques du SDIS 30.

Les ambulances : des mini cabinets médicaux

C'est grâce au retour d'expérience des pompiers qu'on améliore régulièrement l'équipement des ambulances. Il faut pouvoir transporter les victimes dans de bonnes conditions, maintenir leurs fonctions vitales et pratiquer sur elles des gestes médicaux pour pouvoir les amener jusqu'aux urgences.

Chaque centre de secours possède entre 1 à 5 ambulances. 80 sont en circulation dans le Gard. En règle générale, elles ont une durée de vie de 8 à 10 ans avant d'être réformées. Certaines servent alors à la formation des pompiers, d'autres sont données à des associations ou vendues aux domaines.

