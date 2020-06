PHOTOS - 2 000 supporters des Girondins de Bordeaux crient leur colère dans le calme

Entre 2000 et 2500 supporters des Girondins de Bordeaux se sont rassemblés sans incidents samedi devant la mairie de Bordeaux, à la veille des municipales, pour « crier leur colère » contre la direction et l'actionnaire du club et demander la démission du président Frédéric Longuépée.