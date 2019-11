PHOTOS - 24 jours en ULM pour aller du Vaucluse à Saint-Louis-du-Sénégal et revenir

Entre la Mauritanie et le Maroc

Sur les traces d’Antoine de Saint-Exupery et des premiers vols de cette Aéropostale chargée notamment d'amener le courrier par-dessus la méditerranée. Frederic Feauvau et Jean-Luc Verdilhan ont réussi leur pari : l'aller-retour en ULM ,Coustellet / Saint-Louis-du-Sénégal sans assistance et en 24 jours.

A partir de l'ULM club du Luberon à Coustellet, ils auront au total parcouru une distance de 9.000 kilomètres pour cinq pays survolés et quatre frontières traversées. Une grande aventure avec un appareil aux caractéristiques très proches des avions des pionniers de l’Aéropostale. Du coup ils ont réalisé leur rêve d'adolescents né sur les bancs du lycée Saint Joseph à Avignon. Sensations au-dessus du désert mais aussi grands moments chaleureux avec toutes les personnes rencontrées lors des étapes au Maroc et au Sénégal. Récit et photos à retrouver sur leur blog : L'Aéropostale pour les Nuls.

Départ d'étape en Espagne pour la traversée de la Méditerranée : gilets de sauvetage obligatoire ! - Frederic Feauvau / Jean-Luc Verdilhan

Le passage de Gibraltar surveillé par la petite mascotte vahiné de l'appareil - Frederic Feauvau / Jean-Luc Verdilhan

L'immensité des paysages survolés - Frederic Feauvau / Jean-Luc Verdilhan

Gare aux vents de sable - Frederic Feauvau / Jean-Luc Verdilhan

Entre Tan Tan et Ouarzazate - Frederic Feauvau / Jean-Luc Verdilhan

L'arrivée sur Tarfaya où Saint-Exupéry a écrit son premier roman "Courrier Sud" - Frederic Feauvau / Jean-Luc Verdilhan

Sur la piste de Tarfaya trés peu frequentée et dont les responsables ont redessiné les traçages pour l'atterissage de l'ULM - Frederic Feauvau / Jean-Luc Verdilhan

Dans la tente spécialement dressée pour le duo vauclusien non loin du Musée Antoine de Saint-Exupéry à Tarfaya - Frederic Feauvau / Jean-Luc Verdilhan

Le but de l'aventure à l'aller : au dessus du fleuve Sénégal à Saint-Louis - Frederic Feauvau / Jean-Luc Verdilhan