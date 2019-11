PHOTOS : 300 marcheurs et marcheuses contre les féminicides au Mans ce samedi

Le Mans, France

Un à un, le collectif féministe unitaire énonce les noms des 137 victimes de féminicides en France depuis le début de l'année. Silence sur la place de la République. Les syndicats répondent à l'appel du collectif féministe #NousToutes, qui appelait à se rassembler partout en France pour dire non aux violences faites aux femmes.

Les noms des 137 femmes tuées sous les coups de leur conjoint en France cette année sont cités, sur la place de la République au Mans. © Radio France - Manon Claverie

137 silhouettes sont installées sur la place. Dessus les noms des victimes, leur âge, le lieu et les circonstances de leur mort. "On se rend compte que ce fléau touche tous les âges, toutes les régions, tous les milieux et toutes les origines", remarque Chantal Hersemeule de l'association SOS femmes accueil 72.

Direction ensuite la place Aristide Briand. Là, les manifestants déposent les 137 silhouettes devant les grilles de la préfecture.

Le cortège dépose les silhouettes devant les grilles de la préfecture. © Radio France - Manon Claverie

Les associations féministes et syndicats présents réclament plus de moyens pour lutter contre ces violences. "Le Grenelle organisé par le gouvernement n'est qu'un effet d'annonce. Ce qu'il faut, c'est financer les associations d'aide aux victimes, proposer des formations àtous les acteurs en lien avec les femmes battues. Nous avons de grosses difficultés à reconnaître les violences en amont aujourd'hui" regrette Catherine Paris, responsable CGT.

Les violences touchent toutes les générations. © Radio France - Manon Claverie

Cette année le nombre de féminicides est en hausse. L'année 2019 n'est pas terminée et déjà 30 femmes de plus que l'an dernier en sont mortes.

Les 137 silhouettes ont été déposées devant les grilles de la préfecture. © Radio France - Manon Claverie

Le pays a de quoi apprendre de ses voisins, selon Chantal Hersemeule : "En matière de lutte contre les violences sexuelles et sexistes on cite souvent l'exemple de l'Espagne. Les moyens financiers mis dans cette politique sont bien plus importants qu'ici."

Le Premier ministre Edouard Philippe doit annoncer lundi de nouvelles mesures à l'occasion de la fin du "Grenelle contre les violences conjugales".