Sous la pluie, entre 500 et un millier de personnes ont défilé durant ce samedi après-midi dans le centre-ville de Besançon pour dénoncer les violences policières et le racisme. Non déclarée en préfecture, cette manifestation citoyenne s'est déroulée dans une ambiance plutôt calme.

PHOTOS - Plus d'un demi-millier de manifestants à Besançon contre le racisme et les violences policières

C'est la troisième manifestation contre le racisme et les violences policières qui est organisée en l'espace d'une semaine à Besançon. Le samedi 6 juin, ils n'étaient qu'une dizaine. Mais vingt fois plus nombreux ce mardi 4 juin en début de soirée : environ 200 personnes rassemblées, Esplanade des Droits de l'Homme, au même moment où se déroulaient aux Etats-Unis les obsèques de Georges Floyd, cet afro-américain tué par un policier à Minneapolis.

Place du 8 Septembre à Besançon : rassemblement citoyen contre le racisme et les violences policières à Besançon le 13 juin 2020 © Radio France - Alia Doukali

Et ce samedi 13 juin, malgré la pluie orageuse de l'après-midi, la nouvelle manifestation citoyenne -non déclarée en préfecture- a cette fois réuni entre 540 personnes, selon le comptage officiel des services préfectoraux et près d'un millier, selon les participants.

Place du 8 Septembre à Besançon : rassemblement citoyen contre le racisme et les violences policières à Besançon le 13 juin 2020 © Radio France - Alia Doukali

Une manifestation sans heurt

Cette mobilisation s'est en tous les cas tenue dans un relatif calme et sans heurt, confirme la Préfecture du Doubs. Tous les âges et toutes les origines composaient ce rassemblement de manifestants bisontins pour la plupart masqués (coronavirus oblige...) et très souvent munis aussi de pancartes aux messages dénonçant le racisme et les violences policières.

Place du 8 Septembre à Besançon : rassemblement citoyen contre le racisme et les violences policières à Besançon le 13 juin 2020 © Radio France - Alia Doukali

Le cortège a battu le pavé des rues du centre-ville jusqu'aux alentours de 17h30, en omettant pas de symboliquement défiler devant le commissariat de police de la Gare d'Eau et la Préfecture du Doubs, avant de revenir Place du 8 Septembre d'où il était parti à 15h.

Place du 8 Septembre à Besançon : rassemblement citoyen contre le racisme et les violences policières à Besançon le 13 juin 2020 © Radio France - Alia Doukali

Place du 8 Septembre à Besançon : rassemblement citoyen contre le racisme et les violences policières à Besançon le 13 juin 2020 © Radio France - Alia Doukali