PHOTOS- 350 jeunes défilent pour le climat à Belfort

Les lycéens et étudiants belfortains ont répondu en nombre à la "grève mondiale pour le climat". Ils étaient 350 à manifester dans les rues de la ville ce vendredi pour alerter politiques et citoyens sur l'avenir de la planète.

Belfort, France

350 lycéens et étudiants de Belfort ont participé ce vendredi à la "grève mondiale pour le climat. Venus de tous les lycées de la ville, mais aussi de l'IUT ou de l'université de technologie de Belfort Montbéliard (UTBM), ils se sont d'abord réunis place Corbis avant de manifester dans tout le centre-ville.

Les lycéens avaient préparé leurs pancartes et leurs banderoles avec différents slogans © Radio France - Emilie Pou

Si les adultes peuvent pas donner l'exemple, et bien nous on le fera

Avec pour slogan, "Plus chauds que le climat", les jeunes ont manifesté bruyamment dans les rues. Ils avaient également préparé banderoles et pancartes. "C'est une cause importante, c'est notre avenir" raconte une lycéenne du lycée Condorcet: "dans 50 ans, les politiques actuels ne seront plus là, mais nous oui. Nous on veut juste être en bonne santé, dans un monde en bonne santé".

Les jeunes se sont d'abord réunis Place Corbis, sous la pluie © Radio France - Emilie Pou

Ils ont manifesté dans tout le centre-ville

Ils ne savent pas encore s'ils donneront une suite à ce mouvement. Mais la plupart sont prêts à se mobiliser de nouveau pour le climat.