PHOTOS - 350 personnes défilent entre Saint-Paul-lès-Dax et Dax pour la première Marche des Fiertés des Landes

Ils ont marché en musique et en couleurs pour dire "oui à la ruralité, non à l'invisibilité". C'était la toute première Marche des Fiertés organisée dans le département des Landes.

Environ 350 personnes ont participé à la première Marche des Fiertés des Landes ce samedi après-midi entre la mairie de Saint-Paul-lès-Dax et celle de Dax, à l'appel de l'association Fiertés Landes, soutenue par une quinzaine d'associations, syndicats et élus landais. Le mot d'ordre de l'événement était de dire "Oui à la ruralité, non à l'invisibilité" des personnes LGBT+, dans un des départements les plus ruraux de France.

350 personnes étaient réunies pour cette première Marche des Fiertés landaise. © Radio France - Manon Claverie

44 ans après la toute première Marche des Fiertés de France, organisée à Paris, les Landais ont mis l'accent sur les difficultés rencontrées par les personnes LGBT+ pour vivre leur sexualité à la campagne, où ils estiment être moins visibles et plus isolés que dans les grandes métropoles.

Les organisateurs de la marche alertaient également sur le fait que les personnes LGBT+ sont "les premiers touchés par la crise sanitaire et sociale" déclenchée par l'épidémie de coronavirus.

Parmi leurs revendications : l'ouverture de la PMA (procréation médicalement assistée) aux personnes trans, l'interdiction des thérapies de conversion, un meilleur accès aux soins pour les personnes LGBT+ migrantes et précaires, la dépsychiatrisation de la transidentité ou encore plus de moyens pour éduquer et sensibiliser les jeunes au mal-être dont peuvent souffrir les personnes LGBT+, dès l'école.