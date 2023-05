PHOTOS - 3ème édition du grand nettoyage de printemps de la ceinture verte d'Avignon

Grand Nettoyage de Printemps pour la ceinture Verte d'Avignon ce dimanche. Pour la troisième année consécutive, l'association de sauvegarde de la ceinture verte d'Avignon (ASCVA), -en partenariat avec France Bleu Vaucluse et la caisse locale du crédit agricole- organisait un ramassage des déchets avec des bénévoles. Munis de gants et de sacs plastiques, environ 70 personnes, adultes et enfants confondus, ont ramassé des déchets toute la matinée sur des petits chemins de campagne et les bords de Durance. Et cette année encore, énormément de déchets et d'encombrants ont été ramassés : des radiateurs, télés, bâches, cagettes, bidons, bouteilles de verre, plastique....Une situation qui désole Thomas, un habitant de la ceinture verte. "C'est une des dernières zones naturelles qu'on a encore sur Avignon avec l'île de la Barthelasse, donc c'est hyper dommage de voir cette zone gâchée", regrette-t-il. Un constat qui écœure Maxime Rieu, le secrétaire de l'association de sauvegarde de la ceinture verte d'Avignon. " Des gens viennent benner un peu partout ! Alors heureusement, toute la ceinture verte n'est pas une poubelle mais c'est vrai que c'est très localisé, notamment en bord de Durance, dans des petits endroits reculés. La situation est connue par les services municipaux, le Grand Avignon et la Préfecture, mais tout le monde laisse faire ! Là c'est la troisième édition, on est lassés et personne ne fait rien !"

Un appel au civisme

Paul-Roger Gontard, adjoint au maire d'Avignon en charge du développement territorial urbain et des grands projets ramassait lui aussi des déchets en bord de Durance, il explique que des mesures sont mises en place par la mairie depuis quelques mois. **"**Des pièges photographiques sont installés sur des zones qu'on a identifiées et qui font l'objet de dépôts sauvages réguliers, cela nous permet d'identifier les contrevenants. Mais il ne faut pas penser que toutes les solutions viennent uniquement des pouvoirs publics, un déchet est déposé d'abord et avant tout par un acte d'incivisme." L'ASCVA et l'adjoint au maire appellent au civisme, car cette année encore, une benne de 25mètres cubes a été remplie à ras bord de déchets, plus 6mètres cubes d'encombrants à côté. Six contenair à recyclage ont également été remplis à ras bord et 220 pneus et une quarantaine de sacs de bouteilles de verres ont aussi été ramassés.

Les déchets ramassés par les bénévoles. - Maxime Rieu