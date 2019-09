PHOTOS - 40 personnes dans le bureau du maire d'Avignon

Avignon, France

L'attachement des vauclusiens a leur histoire commune est une réalité que les Journées du Patrimoine mettent en lumière chaque année. Pari gagné cette année encore à l'occasion de cette 36ème édition. Les monuments, musées et expositions ont fait le plein de visiteurs. Particulièrement prisés du grand public, les lieux habituellement fermés au public -comme les anciens bains Pommer d'Avignon- et les lieux symbolisant le cœur du pouvoir. De nombreux avignonnais ont donc profité de ces journées pour visiter et découvrir l'hôtel de ville : sa longue histoire, ses peintures murales, ses sculptures et ses différentes salles : salle des fêtes, salle des mariages, salle du conseil municipal et en prime, le bureau de Madame la Maire !

Cela permet de démystifier un peu notre quotidien : Cécile Helle maire d'Avignon

L'occasion pour la Maire Cécile Helle de parler de l'organisation du travail municipal au quotidien (les différents secrétariats, la préparation des conseils etc) ; de présenter son écharpe tricolore et de répondre aux questions des visiteurs, visiblement ravis de passer de l'autre côté de la barrière. "Cela permet de démystifier un peu le travail de maire et son bureau" explique Cécile Helle qui a profité de l'occasion pour encourager les avignonnais à s'engager au service de leur ville : " ce sont de très belles expériences. Des expériences difficiles mais qui permettent d'agir concrètement pour sa ville et pour ses habitants."

Visite guidée du bureau du Maire : le reportage de Daniel Morin Copier

Le bureau de Madame le Maire © Radio France - Daniel Morin

Collier et écharpe tricolore du maire d'Avignon © Radio France - Daniel Morin

Une pièce entière est réservée aux cadeaux reçus par le maire : livres, vases, tableaux, chaussons... © Radio France - Daniel Morin

La place de l'Horloge vue du bureau du maire © Radio France - Daniel Morin

Privilège rare pour les citoyens : prendre place en salle du conseil municipal © Radio France - Daniel Morin