PHOTOS - 400 militaires ont participé à des exercices en terrain libre dans le sud-est de la Sarthe

Pendant trois jours, le colonel Rousseau, chef de corps du 2e régiment d’infanterie de marine (RIMa) a passé ses journées et mes nuits à sillonner la zone d'exercice entre Champagné, la Chartre-sur-le-Loir et Saint-Calais. Du mardi 9 au jeudi 11 mai, 400 soldats dont 200 Marsouins du camp d'Auvours ont été déployés dans le quart sud-est de la Sarthe pour des exercices en terrain libre. "L'objectif est de confronter nos soldats à des terrains variés et nouveaux, cela les pousse à être vigilants et avoir une réflexion différente", explique le colonel Rousseau.

400 soldats en exercice en terrain libre dans le quart sud-est de la Sarthe, du 9 au 12 mai 2023. © Radio France - Sonia Ghobri

Plusieurs dizaines de scénarios ont été imaginés pour ces trois jours d'entraînement coordonnés par le lieutenant-colonel Tristan, chef du bureau opération instruction. Il se rend sur la "position Whisky 301", en forêt de Bercé. "On est en train d'évoluer sur une piste détrempée, ça a une influence sur nos véhicules. Pour le soldat, c'est un élément aussi à prendre en compte mais comme on a coutume de dire : 'quand il pleut sur nous, il pleut aussi sur l'adversaire'".

Le scénario de l'exercice

Dans une zone de 15 km, 40 militaires sont à la recherche de deux plastrons, autrement dit des ennemis. Ces chimistes sont suspectés de fabriquer des explosifs dans un laboratoire improvisé. Les soldats partent à la recherche de ces terroristes (fictifs). Certains communiquent par radios interposées, parfois en langage codé, grâce au Première classe Erwan, opérateur radio. "Je suis les chefs. S'ils se déplacent, je me déplace pour qu'ils puissent communiquer avec les unités sur le terrain". Sur son épaule gauche, un combiné, "pour que les chefs puissent donner des ordres aux capitaines", sur son épaule droite, un petit haut-parleur pour recevoir les informations. Et il porte une antenne fouet, "avec ce poste, on peut capter dans un rayon de 12 km. Parfois, on capte un peu moins bien dans les zones de montagne ou en forêt comme ici".

Deux militaires en exercice en forêt de Bercé, le 11 mai 2023. © Radio France - Sonia Ghobri

Les deux suspects sont arrêtés. L'un a été pris sur le fait, en train de fabriquer des explosifs. Le second s'est enfui. "Je me suis caché dans les herbes hautes, mais ils m'ont trouvé", raconte le première classe Lucas qui a joué ce rôle. ils ont reconnu les faits.

Exercice militaire en forêt de Bercé en Sarthe, le 11 mai 2023, l'un des soldats joue le rôle d'un terroriste. © Radio France - Sonia Ghobri

Une "bonne dizaine" de blindés Griffon sur l'ensemble de la zone d'exercice, dans le quart sud-est de la Sarthe. "Ce sont des matériels de dernière génération, qui nous apporte le plus de protection. Ils nous permettent de mener les combats de haute intensité, c'est aujourd'hui notre objectif. Donc, c'est important qu'on s'entraîne avec puisque ce sont les véhicules avec lesquels on est déployés aujourd'hui en opération", souligne le lieutenant-colonel Tristan.

Le blindé nouvelle génération "Griffon", utilisé pour un entraînement en Sarthe, le 11 mai 2023. © Radio France - Sonia Ghobri

200 soldats du 2e RIMa sont actuellement en Guyane dans le cadre de l'opération Harpie contre l’orpaillage illégal. Une partie du régiment se rendra, avec le chef de corps, au Niger cet été. Enfin, une unité partira en Nouvelle-Calédonie en fin d'année, dans le cadre d'une mission courte.