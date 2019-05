PHOTOS - 60% des 440 logements du "Coeur Impérial" construits à Metz, 1ers livraisons en septembre

Le projet de 440 logements du projet "Coeur Impérial" en lieu et place de l'ancien hôpital Bon Secours entame sa dernière ligne droite : 60% des bâtiments sont construits, 1ers livraisons en septembre. La mairie promet des aménagements pour les piétons et pour les écoles du quartier.

Dernière ligne droite dans la construction du futur quartier "Coeur Impérial" à Metz, en face de l'église Ste Thérèse. C'est à la place de l'ancien hôpital Bon Secours que 30.000 m2 de logements sont en train de sortir de terre. "60% des bâtiments sont construits", affirme l'un des promoteurs immobiliers, Stéphane Noël, dirigeant du groupe Habiter (qui commercialise 5 des 6 bâtiments). Les 1ers des 440 habitations vont être livrées en septembre. 90% des appartements sont déjà vendus. Le chantier, débuté en janvier 2018, s'achèvera complètement en juin 2020.

Vue du 8e et dernier étage de l'un des immeubles du "Coeur Impérial" © Radio France - Cécile Soulé

1.000 nouveaux habitants attendus dans le quartier

Au total, le projet compte 6 bâtiments traversés par une rue piétonne, dont près de 130 logements sociaux, une résidence séniors et des appartements de standing. Le prix moyen de vente au m2 est de 3.500 euros, le plus cher dépassant les 5.000 le m2. Au final, l'ensemble immobilier accueillera 1.000 nouveaux habitants, ce qui va nécessiter de nouveaux aménagements, notamment pour les piétons et les écoles.

Un concours va être lancé pour aménager les anciens bâtiments historiques de l'hôpital Bon Secours © Radio France - Cécile Soulé

Un nouveau jardin près du lycée Louis Vincent et une cantine à l'école maternelle

La mairie va aménager devant le lycée Louis Vincent tout proche un jardin qui sera relié à celui de la place Maud'huy via la rue piétonne qui traversera les bâtiments du "Coeur Impérial" "pour laisser plus de place aux piétons" assure le maire de Metz Dominique Gros. Et des travaux d'aménagements vont être réalisés dans les écoles maternelle et primaire (Jean Morette et Ste Thérèse) du quartier "pour faire face aux besoins", ajoute le maire, notamment la construction d'une cantine de 120 places à côté de la maternelle. Les deux classes de maternelles actuellement hébergées à l'école primaire Ste Thérèse seront rapatriées à Jean Morette.

Le maire de Metz et le promoteur Stéphane Noël devant les près de 130 logements sociaux du projet © Radio France - Cécile Soulé

480 places de stationnement

Des questions se posent aussi concernant le stationnement. Est-ce que le quartier ne va pas être saturé ? L'ensemble immobilier comprendra 480 places de stationnement, "un nombre cinq fois supérieur à ce que proposait l'hôpital quand il était en activité", précise Stéphane Noël.