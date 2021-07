PHOTOS : 77 ans après, Saint-Lô dit merci à ses libérateurs

Saint-Lö a célébré ses libérateurs ce dimanche 18 juillet 2021. Anciens combattants, présidents d'associations et élus ont célébré 3 cérémonies devant des monuments symboliques de la Libération de la ville il y a 77 ans : au rond-point route de Carentan devant la plaque commémorative des soldats de la 35e division d'infanterie US, au rond point du Major Howie et devant l'église Sainte-Croix.

Cérémonie commémorative de ce 77e anniversaire de la libération au rond point du Major Howie à saint-Lô © Radio France - Jacqueline FARDEL

LLes cérémonies ont rassemblé des anciens combattants, des membres d'associations et des élus pour célébrer le 77e anniversaire de la libération de Saint-Lô © Radio France - Jacqueline FARDEL

Saint Lô, en ruines, a été libéré par les troupes alliés le 18 juillet 1944 . Les cérémonies ont rendu hommage à tous ceux qui se sont battus pour la libération de Saint-Lô comme les 35e et 29e divisions d'infanterie US.

Les cérémonies ont rendu hommage à tous ceux qui se sont battus pour la libération de Saint-Lô © Radio France - Jacqueline FARDEL

C'est un bal de la libération qui a réuni toute les générations en clôture de cette journée d'hommage à Saint-Lô.