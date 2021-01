PHOTOS : 80% des foyers privés de gaz après l'incident du Mas de Mingue rétablis dimanche 11 janvier au soir

Dimanche 11 janvier à 11h30, la réparation était terminée. A midi, les ouvriers GRDF avaient quitté les lieux pour aller remettre en service, un par un, les 1.800 compteurs de gaz qui s'étaient mis en sécurité dans 1.800 foyers. Ils étaient une vingtaine pour ce travail, à frapper à chaque porte pour faire la manœuvre. Ce dimanche soir, 80% des foyers devraient retrouver chauffage, eau chaude sanitaire et cuisine. Pour les 20% restants, GRDF a déjà prévu d'envoyer deux équipes dès lundi 12 janvier au matin pour terminer le travail.

Abdel Ali n'a pas peur de le dire. Il a eu peur samedi soir devant les flammes, comme beaucoup. Copier

Ce dimanche, autour des ouvriers GRDF en train de faire les réparations, les habitants étaient nombreux. Tous racontaient leur peur de la veille, cette flamme, haute, et ce souffle, puissant, du gaz qui s'échappait. Les deux immeubles autour évacués par leurs habitants tandis que les pompiers arrosaient les façades, puis l'arrivée des techniciens GRDF pour couper l'arrivée du gaz. Et le retour chez soi, et la découverte d'un appartement soudain sans chauffage et sans douche.

Mohammed Douima était aux côtés de ses voisins samedi soir. Et dimanche matin, c'est débrouille et solidarité pour cuisiner ou prendre une douche. Copier

Des riverains pour beaucoup remontés contre GRDF. Ces conduites de gaz étaient "apparentes au fond du trou, juste masquées par une plaque de tôle", et ça "depuis plusieurs mois, presque un an" disent certains. GRDF reconnaît les faits, les canalisations étaient visibles, car une entreprise devait y intervenir bientôt dans le cadre des travaux du Trambus T2, explique l'entreprise. Quant à l'origine de l'incident, accidentel ou criminel, pas de certitude pour l'instant.

Des questions et des interrogations pour les riverains après cet incident et un drame évité, de peu. Copier

Intervention de GRDF sur l'avenue Monseigneur Claverie, quartier Mas de Mingue, Nîmes, dimanche 11 janvier 2021 au matin © Radio France - Philippe Thomain

Finalement, aucun habitant des 58 logements évacués du Mas de Mingue n'est venu au gymnase du Parnasse ouvert par la ville et la Croix-Rouge © Radio France - Philippe Thomain