PHOTOS - 80 personnes rassemblées contre les violences faites aux femmes à Mont-de-Marsan

80 personnes environ se sont rassemblées aux Arènes à Mont-de-Marsan ce samedi 27 novembre entre 17h et 18h pour dénoncer les violences faites aux femmes, deux jours après la journée de lutte mondiale. Des bougies ont été allumées en hommage aux victimes de féminicides, plus d'une centaine déjà en 2021 selon les associations. Une minute de "bruit" a également eu lieu, avec des casseroles et des tambours. Retour en images sur cette manifestation.

Des pancartes brandies par la plupart des manifestants

"Patriarcat, prépare-toi, les survivantes sont là" © Radio France - Soisic Pellet

Des pancartes portées par des manifestantes contre les violences faites aux femmes © Radio France - Soisic Pellet

Des hommes sont également présents à ce rassemblement © Radio France - Soisic Pellet

Une minute de "bruit" avec casseroles et tambours