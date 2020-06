Photos : 80 policiers avignonnais déposent leurs menottes devant le palais des papes

Cette manifestation relève d’un mouvement spontané, hors cadre syndical, en réaction aux propos du ministre de l’intérieur a prôné la "tolérance zéro" envers le racisme dans la police et l'interdiction d'une technique d'interpellation sans la mise en œuvre d'une autre méthode.

A Carpentras et à Orange jeudi soir, à Cavaillon et Avignon vendredi à midi tous les commissariats du Vaucluse ont été touchés par ces manifestations spontanées. Chaque fois mes policiers se mettent en rang et jettent leurs menottes au sol en guise de protestation. Parfois ils entonnent La Marseillaise avant de se séparer.

"Nous ne sommes qu'un instrument entre les mains du pouvoir"

A Avignon sur le parvis du palais des papes ils étaient quatre-vingt issus de tous les services, en civil ou en uniforme, venus à pied ou avec leur véhicule de fonction pour ce rassemblement qui aura duré une petite demi-heure à la mi-journée. Leur message est simple ; "nous ne sommes pas racistes" et notre travail c'est de "protéger et servir". Nous sommes plaident-ils des "gardiens de la paix".

