EN IMAGES - 86 faisceaux lumineux dans le ciel en hommage aux 86 victimes de l'attentat de Nice

Il y a 5 ans jour pour jour, Nice plongeait dans l'horreur. Le 14 juillet 2016, un attentat au camion bélier a fait 86 morts sur la promenade des Anglais et des centaines de blessés. Pour ce triste "anniversaire", plusieurs hommages ont été rendus aux victimes ce mercredi dans la ville.

D'abord à la villa Masséna, lors d'une cérémonie en présence d'associations de victimes et du Premier ministre, puis au début du concert de Grand Corps Malade, le soir au jardin Albert 1er, et enfin à 22h34 sur la promenade des Anglais.

A la minute pile de l'attaque, 86 faisceaux lumineux ont été allumés et projetés dans le ciel niçois. Plusieurs centaines de personnes, des rescapés et touristes, sont venus pour saluer la mémoire des disparus.

Un souvenir encore traumatisant pour ceux qui ont vécu l'inimaginable ce soir-là. "J'imaginais le camion arriver là. Tout me revient, notamment le bruit des sirène de pompiers et des gens en panique qui court dans le vieux Nice" ; "J'en ai la chair de poule", "On se remémore où on était, ce que l'on a fait, ce que l'on a vu".

Chaque année désormais, le 14 juillet, les 86 faisceaux sont allumés et projetés en hommage aux victimes.