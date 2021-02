PHOTOS - À Annecy, avec les masques mais sans trop de distanciation, on profite du beau temps ce week-end

Si il n'y avait pas les masques sur les visages, on pourrait croire à un week-end normal, de détente sur les bords du lac d'Annecy et sur le Pâquier. Des touristes, des habitants du secteur, des vacanciers descendus des stations sans ski se retrouvent samedi et dimanche pour profiter du beau temps.

Les recettes du bonheur de touristes à Annecy : soleil, détente, paysages Copier

Le soleil brille sur la vieille ville et ses canaux, c'est une balade idéale pour Philippe et sa famille qui s'offrent une escapade improvisée "on vient de Dijon, cela fait des mois qu'on ne bougeait plus à cause du confinement".

Cassandra et son mari se promènent avec deux poussettes, ils viennent de la Drôme. Ils ont réservé leur location il y a quelques jours seulement "on est venu dès qu'on a vu le beau temps et les températures agréables annoncées ce we".

" C'est la première fois qu'on sort de chez nous depuis des mois " un touriste, détendu !!! © Radio France - Richard Vivion

Satisfaction des professionnels et des commerçants

A la Compagnie des bateaux d'Annecy, les clients font la queue pour des balades fluviales " On a déjà 127 places réservées sur un bateau de 200 places. On espère que ça va continuer comme ça" indique une des gérantes de la compagnie.

A l'auberge de Savoie, en plein centre, Laurent Jeannot installe un petit stand sur sa terrasse "on a ouvert plus tot que d'habitude, et il y a du monde pour boire un café ou commander des plats à emporter pour midi. "