PHOTOS - à Annecy et Chambéry, plus d’un millier de personnes pour défendre les salaires et le pouvoir d’achat

C'est une journée de grève et une après-midi de défilés à l’appel de plusieurs syndicats mardi. Six-cent manifestants battent le pavé dans les rues d’Annecy, le cortège est plus clairsemé à Chambéry.