PHOTOS - A Annecy, près de 800 manifestants pour dire non aux violences faites aux femmes

Annecy, France

"Violence partout, justice nulle part", "pas une de plus", "ma jupe n’est pas une invitation", "parler pour celles qui ne peuvent plus le faire". Dans le cortège, des dizaines de pancartes levées, des drapeaux et des chants, ininterrompues. Les visages sont maquillés. Cette manifestation était organisée par le collectif #NousToutes.

Près de 800 manifestants ont marché dans les rues d'Annecy, pour dire aux violences faites aux femmes. © Radio France - Victor Vasseur

220.000 femmes subissent chaque année des violences sexistes ou sexuelles

La manifestation s’est terminée devant le palais de justice. Sur le parvis, des dizaines de paires de chaussures et des feuilles. Il est écrit le nom de toutes les femmes tuées par leur conjoint ou ex-compagnon depuis le début de l’année. 137 noms donnés à voix haute dans un silence total.

Cette manifestation intervient deux jours avant l’annonce, par le gouvernement de mesures "concrètes", promet la ministre la secrétaire d'Etat chargée de l'Egalité, Marlène Schiappa. Chaque année, quelque 220.000 femmes subissent des violences sexistes ou sexuelles, dont 93.000 sont victimes de viol ou tentative de viol.

