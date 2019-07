PHOTOS : À Bourges, 3ème édition de la marches des diversités LGBTI

Bourges, France

Alors que pendant la semaine, les photos de familles homoparentales d'Olivier Ciappa avaient été vandalisées à Bourges, la troisième marche des diversités a eu lieu sans encombre et a même rencontré un franc succès. Plus de 300 personnes ont répondu présent.

Le cortège de la marche des diversités à Bourges édition 2019 © Radio France - Elodie Rabelle

Emmanuel Ducarteron, président de Berry LGBT, association organisatrice de la Marche a souhaité affirmer la volonté d'en finir avec les discriminations "2018 a été une année noire, on compte 66% d'actes LGBT-phobes, des photos ont été lacérées au cutter. Que doit-on comprendre ? A quoi doit-on s'attendre si on est un couple homosexuel à Bourges ? Si on organise ces marches, c'est pour accompagner ces minorités de genre ou d'orientation sexuelle, leur dire qu'ils ne sont pas seuls."

Renseigner et accompagner

Le long des jardins des Prés-Fichaux, on pouvait trouver des stands d'informations de plusieurs associations LGBT, mais aussi d'AIDS qui lutte contre le virus du SIDA, mais aussi un atelier "drag queen" pour échanger.

La marche des diversités inclue des drag queens © Radio France - Elodie Rabelle

Icee Drag On est venue spécialement de Paris pour rencontrer les jeunes berrichons : "Dans les territoires ruraux, on ne trouve pas vraiment de boites LGBT, on est plus seuls que dans les grandes villes. J'ai rencontré beaucoup de jeunes qui ont besoin de parler, c'est très intéressant d'aller à leur rencontre. On ne doit plus se sentir incompris ou abandonné."

S'accepter

Ce rendez-vous était aussi l'occasion pour certains de se retrouver et d'être eux-mêmes. C'était le cas pour Nell et Jersey, une couple de jeunes filles de 15 ans, qui participaient pour la première fois à une"pride".

Un couple à la marche des diversités de Bourges (2019) © Radio France - Elodie Rabelle

"Je ne l'ai pas encore dit à tout le monde dans ma famille. Mais ici, j'ai rencontré des gens qui m'ont donné confiance. Ici, je peux être moi-même, amoureuse, il faut plus d'événements de ce genre on en a besoin", confie Jersey.

Après un défilé rythmé par de la musique dansante, un concert à eu lieu à 20H30.