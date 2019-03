PHOTOS : à Chambéry La Poste a investi 1 million d'euros dans un équipement ultra moderne

Lundi, la plateforme multiflux a été inaugurée, avenue du Grand Ariétaz à Chambéry, près de la salle de spectacle du Phare. Cette plateforme permet de traiter en moyenne 15 000 lettres par jours et entre 6 000 et 14 000 colis.

Chambéry - France

La Poste mécanise la "sacoche du facteur"

Le contexte on le connait, c'est la baisse du volume du courrier, de 6 à 7 % par an, l'augmentation en revanche des colis de 3 à 4 %. Et il s’agit même de 20 % en Savoie. Parallèlement, le commerce sur internet ne cesse d'augmenter lui aussi : il représente 9 % du commerce total en France.

Il faut donc traiter tous ces colis et les traiter rapidement.

L’installation ultra moderne se met en route dès 4h du matin © Radio France - Anabelle Gallotti

Présentation de la plateforme industrielle de Chambéry

Bâtiment de 4500 m2, un tapis de 200 mètres de long © Radio France - Anabelle Gallotti

Le tapis roulant mesure 200 mètres de long, il circule dans une immense pièce de 1 000 mètres carrés, dans le bâtiment de La Poste, avenue du Grand Ariétaz. Autour du tapis on trouve 8 quais de déchargement ainsi que des convoyeurs télescopiques dédiés au chargement/déchargement des colis. Le tout traite 150 000 lettres par jour et entre 6 000 et 14 000 colis.

7 postiers ont été embauchés parallèlement à l’installation de cette machine.

D'ici un an, La Poste assure qu'il faudra seulement 24h pour distribuer votre colis