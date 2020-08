PHOTOS - À Châteauroux, les travaux d'aménagement du quartier de la gare prennent forme

Les travaux d'aménagement du quartier de la gare de Châteauroux entrent dans leur dernière phase. Débutés en septembre 2019, ils doivent s'achever en décembre 2020. Une quinzaine d'ouvriers travaillent sur le chantier actuellement. La volonté de la mairie est claire, il faut moderniser un quartier qui ne devenait plus qu'un lieu de passage. Le maire de Châteauroux n'en fait pas mystère. En sortant de la gare, il y avait beaucoup de choses à changer visuellement. "C'était une image vraiment peu flatteuse qu'on donnait jusqu'à maintenant aux touristes et aux voyageurs. C'est très important de changer cette vision de Châteauroux quand vous arrivez de la gare SNCF", insiste Gil Avérous.

Le quartier de la gare est en travaux à Châteauroux © Radio France - Jérôme Collin

Donner une première impression positive aux voyageurs

En sortant de la gare, les voyageurs apercevront une esplanade entièrement piétonne. Avec des arbres, de la végétation et même une grande fontaine avec des poissons. De l'autre côté de la rue, une autre grande surface piétonne, avec une allée où les voitures pourront stationner. Le quartier de la gare doit devenir un lieu de vie. "C'est l'endroit idéal pour boire un verre, pourquoi pas passer une nuit. Le but est aussi de permettre le fonctionnement normal des activités touristiques, notamment l'hôtel de la gare et le tabac qui a une clientèle assez importante", précise le maire de Châteauroux.

L'esplanade piétonne en face de la gare de Châteauroux © Radio France - Jérôme Collin

Redynamiser le quartier de la gare de Châteauroux

Ces dernières années, le quartier de la gare est en perte de vitesse. Avec la fermeture de l'hôtel Le Faisan et la fermeture provisoire également de l'Hôtel de la Gare. L'US Museum doit ouvrir prochainement, un lieu pour se souvenir de la présence américaine à Châteauroux. Mais il y a encore du travail. "Il y a encore des éléments à reprendre en main", reconnaît Gil Avérous. "Le premier, c'est l'ancien centre de tri postal. Le bâtiment va être racheté par l'agglomération à la SNCF pour y aménager une pépinière d'entreprises. Le projet est programmé pour 2022. Et puis d'ici là, on espère rencontrer le nouvel acquéreur de l'hôtel Le Faisan pour connaître ses projets, voir comment on peut l'accompagner pour que ce bâtiment emblématique de Châteauroux puisse retrouver vie", souligne le maire de Châteauroux.