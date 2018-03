Plus de 150 manifestants se sont retrouvés devant la sous-préfecture de la Drôme à Die ce samedi matin. Ils craignent la fermeture des urgences la nuit à partir du 1er avril.

Die, France

"La moutarde commence à nous monter au nez. Après la maternité, le service de chirurgie, peut-être les urgences la nuit ?" Devant la sous-préfecture de Die, l’inquiétude règne. Selon Philippe Leeuwenberg, le président du collectif de défense de la maternité de Die : "Il manquera trois urgentistes à partir du mois d’avril."

Plus de 150 manifestants se sont réunis devant la sous-préfecture de Die. © Radio France - Victor Vasseur

"Un médecin urgentiste s'en va le 1er avril, un autre compte aussi partir et un troisième est en arrêt pour plusieurs mois. A cause du manque d'effectifs le responsable du planning de garde ne peut plus assurer la programmation des urgences 24h/24" Philippe Leeuwenberg.

à lire Hôpital de Die : le collectif de défense craint maintenant la fermeture des Urgences

Pancartes et concert de casseroles

"Les urgences ne fermeront pas" répond l'agence régionale de santé.

Pourtant, les habitants ont un sentiment, celui d'être abandonné, délaissé comme Danièle. Elle brandit une pancarte, on peut y lire : "Sans les urgences, je serai au cimetière." "Il y a deux semaines, j’ai eu a eu un malaise cardiaque" confie cette retraitée. "Heureusement qu’il y avait les urgences."

En cas de fermeture des urgences la nuit, les Diois devront aller à Die ou Crest. © Radio France - Victor Vasseur

Blandine, elle, est venue avec un marteau et une gamelle pour faire du bruit. Cette maman n'a pas le permis de conduire : " les urgences m'ont dépanné plus d’une fois. Si elle ferme, et mon enfant tombe malade la nuit, je fais comment ?"

Pancartes et concert de casseroles devant la sous-préfecture de Die. © Radio France - Victor Vasseur

Une nouvelle manifestation

Les manifestants comptent bien se mobiliser une nouvelles fois, le 1er avril, devant l'hôpital de Die. C'est justement ce jour-là où les urgences de nuit pourraient arrêter de fonctionner.