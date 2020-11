PHOTOS - À Dijon, les Jardins de l'engrenage renomment une station de tram à leur nom

Surprise ce mardi matin pour tous ceux qui empruntent le tram sur la ligne T2 à Dijon. Ils ont pu découvrir que le nouveau nom de la station "Nation" a changé pour être transformé en « Jardins de l’Engrenage ». Cette action symbolique, menée en début de matinée était signée du collectif du même nom, "Les jardins de l'Engrenage" installés sur un terrain avenue de Langres où la ville de Dijon envisage de réaliser un projet immobilier comprenant la construction de logements. La ville a obtenu le 4 novembre dernier l'expulsion du collectif des jardins sur décision de justice.

Une journée nationale contre la "réintoxication"

Cette action a été menée dans le cadre de la deuxième journée nationale contre la réintoxication du monde en vue du « monde d’après » la pandémie. Dans un communiqué, les jardins de l'engrenage explique que cela comprend "un appel à des occupations de terres en villes ou dans les zones péri-urbaines pour des projets de cultures vivrières et un appel à réaliser des actions contre les lieux, bâtiments ou infrastructures profondément nuisibles à l’environnement qu’il faut mettre à l’arrêt."

La station "Nation" à Dijon rebaptisée "Jardins de l'engrenage" - Les jardins de l'engrenage

C'est au cours de la première journée de ce type que les terrains avaient été investis pour y ouvrir le 17 juin 2020 ces "Jardins de l'Engrenage", un jardin collectif et un lieu de promenade et de rencontres. La décision de justice rendue au début du mois de novembre rend l'expulsion possible à partir du 20 novembre. Le collectif explique que cette occupation avait pour but "de construire une forme de vie pleine de sens et qui peut être plus désirable que celle trop soumise aux besoins du marché. Lien avec la nature pour les plus jeunes, occasion d’échange d’idées, rencontre entre voisins"

Les Jardins de l'Engrenage ont apposé des affiches pour dénoncer les propos du maire de Dijon - Les Jardins de l'Engrenage

Les jardinier.es occupant.es ou de passage ont semé, planté, sarclé et arrosé depuis 5 mois. Et la terre leur rend bien : tomates, salades, haricots, pommes de terre sont produits sur ce bout de terrain, pourtant déclaré infertile par leurs détracteurs. Les arbres et les légumes sont enracinés et ne partiront pas !

La station "Nation" rebaptisée "Jardins de l'Engrenage" par les militants - Les Jardins de l'Engrenage

Selon le collectif ,"A travers une pétition, déjà plusieurs centaines d’habitant.es de l’agglomération dijonnaise soutiennent ce projet alternatif et demandent à engager le dialogue avec la Ville de Dijon pour enfin réaliser une vraie concertation des habitant.es sur l’aménagement de cette zone." Depuis cette action matinale symbolique, le gestionnaire des transports en commun de Dijon a nettoyé la station et enlevé les affiches.