PHOTOS - À Fécamp, les fissures grossissent sur la route qui mène à la falaise : la route du phare interdite

La route du phare à Fécamp est totalement coupée à la circulation depuis lundi, conséquence de l'éboulement d'une partie de la falaise le 22 février dernier. Depuis cet éboulement, la route du phare était interdite aux véhicules de plus de 3,5 tonnes, elle est désormais totalement coupée à cause d'une grosse fissure qui s'élargit. Cette fissure a été découverte un peu plus bas, au niveau de l'épingle à cheveux entre l'avenue des Peupliers et l'avenue du Bois-Rosé, coupées à la circulation depuis le mois de février. La fissure s'est agrandie, elle a quasiment triplé d'épaisseur. La route du phare juste au dessus est donc à son tour totalement coupée, et des experts du BRGM, le Bureau de Recherches Géologiques et Minières, sont attendus sur place ce jeudi 13 juillet.

La situation s'est aggravée ces dernières semaines - Ville de Fécamp

La situation s'est aggravée ces dernières semaines, les riverains les plus proches ont été prévenus, mais ils ne doivent pas encore être évacués. Les explications de Pierre Aubry, premier adjoint à la ville de Fécamp, en charge des questions de sécurité.

Cette fissure a été découverte au niveau de l'épingle à cheveux entre l'avenue des Peupliers et l'avenue du Bois-Rosé - Ville de Fécamp

Conséquence aussi, la traditionnelle descente des motards de Fécamp, la 51ème édition, n'aura pas lieu ce jeudi soir. Elle était organisée par la ville de Fécamp et l'association des Motards des Hautes Falaises depuis 50 ans : 4000 à 5000 motards descendaient la route des falaises sur leur moto, de la côte de la vierge jusqu'au front de mer, devant 20 000 à 25 000 spectateurs. Mais c'est trop dangereux, la route empruntée par les motards habituellement est totalement coupée depuis lundi.

Un nouveau circuit a été cherché, mais l'association des Motards des Hautes Falaises n'avait pas assez de bénévoles pour encadrer la manifestation sur un autre parcours selon la mairie de Fécamp, car la préfecture de la Seine-Maritime exigeait 200 motards bénévoles pour l'encadrement.