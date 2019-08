PHOTOS – A la Talaudière, la cinquantaine de migrants seront évacués en octobre

Il n'y aura plus aucun migrant dans l'ancienne piscine de la Talaudière, dans la Loire, d'ici deux mois. Ils sont au moins une cinquantaine à y vivre depuis le mois d'avril. Le lieu sera évacué.

La Talaudière, France

Dans le dortoir, il est impossible de se croiser sans marcher sur un matelas. Il y en a des dizaines posés au sol dans les vestiaires de l'ancienne piscine de la Talaudière, les uns contre les autres. "Ce n’est pas une maison qui est fait pour abriter des personnes" explique Youssouf, 26 ans. Ce guinéen dort dans une étroite cabine depuis 4 mois : "Je ne peux pas m’allonger totalement, je dois ouvrir la porte sinon mes pieds ne peuvent pas sortir."

Je souhaite vraiment que la préfecture nous vienne en aide, ou l’Etat. Youssouf, migrant guinéén.

A ECOUTER - Deux mamans qui vivent dans ces locaux ont accouché à Saint-Etienne ces derniers mois. "Il faut les aider" alerte Youssouf. Copier

A la Talaudière, la cinquantaine de migrants seront évacués en octobre. © Radio France - Victor Vasseur

A la Talaudière, la cinquantaine de migrants seront évacués en octobre. © Radio France - Victor Vasseur

Ici, la nuit c'est étouffant, surtout l'été. Pour passer le temps, le soir, des films sont projetés sur les murs de la piscine, comme l’Arme Fatale. La prochaine affiche ? "Expendables, avec Sylvester Stallone" rigole Youssouf.

A la Talaudière, la cinquantaine de migrants seront évacués en octobre. © Radio France - Victor Vasseur

A la Talaudière, la cinquantaine de migrants seront évacués en octobre. © Radio France - Victor Vasseur

A la Talaudière, la cinquantaine de migrants seront évacués en octobre. © Radio France - Victor Vasseur

Aucune solution après le 31 octobre

Le 31 octobre, tous les occupants quitteront les lieux. C'est un ultimatum lancé à la préfecture, pour trouver des solutions de relogement d’après Ramon. Il est l'un des militants qui aident ces migrants au quotidien : "On n’exclut pas s’il n’y pas de solutions, de faire d’autres réquisitions." Ramon poursuit : "Ce n’est pas notre tasse thé. On n’est pas là pour faire de l’illégalité. On veut juste trouver des solutions."

Ramon, militant stéphanois, aide les migrants depuis leur arrivée à la Talaudière. © Radio France - Victor Vasseur

A la Talaudière, la cinquantaine de migrants seront évacués en octobre. © Radio France - Victor Vasseur

Camille, 26 ans, est membre du collectif des occupants de la Bourse. Il ajoute : "Le préfet est présent sur une chose, pour expulser des migrants. Ici, ce n’est pas supportable. Il n’y a pas d’intimité. Cela provoque des tensions entre les occupants."

Si la piscine désaffectée de la Talaudière sera évacuée, l'ancienne Poste de Solaure à Saint-Étienne reste elle occupée par une cinquante de migrants.

A la Talaudière, la cinquantaine de migrants seront évacués en octobre. © Radio France - Victor Vasseur

A la Talaudière, la cinquantaine de migrants seront évacués en octobre. © Radio France - Victor Vasseur

Le collectif des occupants de la Bourse lance d’ailleurs un appel à la solidarité, pour trouver des logements, des lieux d’accueil, des animateurs de petits ateliers.