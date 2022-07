PHOTOS - À Lagnes, ils préparent 650 assiettes de soupe pour la fête du Pistou

C'est l'un des événements de l'été à Lagnes. Ce dimanche 31 juillet, la Fête du Pistou a réuni plusieurs centaines de personnes, pour le vide-grenier, les animations... et pour partager le soir la fameuse soupe de pistou. 650 assiettes ont été servies, soit 560 litres de soupe environ. Et le tout a été préparé sur place par une quinzaine de bénévoles.. a

Toute la journée, dans la cour de l'école maternelle, ils ont épluché puis coupé des dizaines de kilos de carottes, pommes de terre, courgettes. Le tout a ensuite cuit plusieurs heures dans une dizaine de grandes marmites. Puis il a fallu préparer le basilic, feuille par feuille. "Et juste avant de servir, on sort la pommade, c'est-à-dire l'ail et le basilic qu'on mixe, et qu'on rajoute au tout dernier moment parce qu'elle ne doit pas bouillir", ajoute Marie-Jo, la cheffe de la soupe du pistou.

Ça fait vivre le pays

- René, l'un des bénévoles

Économe et couteau à la main, la doyenne, Monique, qui approche les 90 ans, participe à cette journée depuis plus de 30 ans. "Parce que j'aime ça, j'aime Lagnes, j'aime la compagnie et tous les gens qui sont là", sourit-elle. À l'autre bout de la table, Isaac, 18 ans s'attelle aussi avec ses deux petits frères. "C'est la tradition de Lagnes, mes grands-parents y participaient, mes arrière-grands-parents aussi, donc on suit la tradition, on vient couper et aider un peu", explique-t-il.

"On rencontre du monde, on voit de la belle jeunesse, il y a du renouveau et le soir, il y a la fête et la soupe, ça fait vivre le pays", s'enthousiasme René, qui apprécie ce moment d'échange et de transmission entre générations. La soupe est servie dans la soirée à partir de 20h30. Et les bénévoles gardent aussi une grande gamelle à partager entre eux.

La préparation de la soupe dure toute la journée, dans la cour de l'école maternelle de Lagnes. © Radio France - Adèle Bossard

Le basilic frais est lavé puis effeuillé à la main. © Radio France - Adèle Bossard

Il faut aussi préparer les gousses d'ail. © Radio France - Adèle Bossard

La soupe cuit plusieurs heures dans une dizaine de grandes gamelles. © Radio France - Adèle Bossard