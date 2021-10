PHOTOS - À Marseille des containers-piscine mobiles pour apprendre aux enfants à flotter dans l'eau

Roxana Maracineanu a inauguré ce mercredi le congrès national des pompiers à Marseille. La ministre déléguée aux sports en a profité pour faire le point sur son plan "aisance aquatique" lancé il y a trois ans pour lutter contre les noyades.

Apprendre à flotter dans l'eau avant de savoir nager

L'idée est d'apprendre aux plus jeunes à flotter, pas à nager. C'est un premier pas vers l'apprentissage de la natation. Il faut dire que les moins de six ans sont les premières victimes de noyade en France, à savoir 300 morts par an c'est-à-dire un tiers des décès par noyades accidentelles. Marseille et la Provence représentent même plus du quart des noyades de l'été 2021.

250 morts par noyade cet été en France

Du 1er juin au 30 septembre, Santé publique France a dénombré 1.119 noyades accidentelles - donc hors suicides et homicides - dont 250 mortelles en France. Un tiers des noyades estivales ont lieu en région PACA notamment à Marseille.

Il faut dire que malgré ses plus de 40 kms de littoral, sa vingtaine de plages publiques, la 2e ville de France affiche un déficit d'équipements particulièrement aigu. Avec seulement 15 piscines à Marseille, apprendre à nager relève du parcours du combattant.

"Faire venir les enfants tous les jours, c'est comme pour le vélo, on apprend plus vite" - Anne-Sophie, maître-nageur

Le bassin mobile présenté par les pompiers des Bouches-du-Rhône lors du congrès national des sapeurs au Parc Chanot, offre ainsi une vraie alternative. France Bleu Provence a testé ce container-piscine.

Un container-piscine mesure environ 4 mètres par 2 et 1,5 mètre de profondeur. Copier

Pour Marseille, Roxana Maracineanu affiche ses ambitions : permettre à 10.000 enfants d'accéder à l'aisance aquatique d'ici 2024. Année des Jeux Olympiques 2024 à Paris dont Marseille accueillera les épreuves nautiques.

Un container-piscine monté sur châssis, donc mobile, pour apprendre aux enfants dès 4 ans à sauter et flotter dans l'eau, dans le cadre de l'aisance aquatique. © Radio France - Fred Chapuis

Le bassin mobile mesure environ 4 mètres de long, 2 mètres de large pour 1,5 de profondeur. © Radio France - Fred Chapuis

Monté sur châssis pour être facilement déplacé, le container-piscine est aussi équipé d'un vestiaire. Pratique pour changer les enfants de 4 à 6 ans. © Radio France - Fred Chapuis

