PHOTOS - A Marseille des locataires redoutent l'effondrement de leur immeuble

L'inquiétude et la détresse des locataires marseillais d'un immeuble du 3e arrondissement. Le quartier le plus pauvre de la ville. Au 28 rue Hoche situé entre l'autoroute A7 et l'hôpital européen, un bâtiment de quatre étages dans un état de vétusté et de délabrement avancé, empêche les 18 habitants de dormir sur leurs deux oreilles.

Tous ont en tête le drame de la rue d'Aubagne qui a fait huit morts le 5 novembre 2018, et tous redoutent un effondrement de leur immeuble.

L'un des locataires de l'immeuble, qui souhaite rester anonyme vit depuis deux ans dans un appartement avec sa femme et ses cinq enfants. "Sincèrement je me sens en danger, explique le père de famille, avec le plafond qui est tombé, les escaliers de plus en plus délabrés. J'ai hâte de trouver autre chose. Je ne me sens pas très bien, je vis la peur au ventre pour mes enfants".

Pour la mairie, pas de risque d'effondrement

La mairie de Marseille qui a fait procéder à plusieurs inspections du bâtiment, estime qu'il n'y a pas de danger d'effondrement et donc pas nécessité d'évacuer les habitants. "L'insalubrité n'est pas le péril imminent", précise à La Provence, Jean-Pierre Cochet, l'élu chargé de la gestion des risques.

Les occupants de l'immeuble ne comprennent pas la position de la mairie. D'autant que la ville a pris plusieurs arrêtés de mis en péril dans le quartier. "Le dernier arrêté a été pris le 18 juin 2021, selon un locataire qui souhaite lui aussi rester anonyme. Le bâtiment se situe à 25 mètres de chez nous et forme un U avec notre immeuble. Donc si ça bouge là-bas, on ne peut pas me dire que ça ne bouge pas ici ! On ne demande pas à être évacués. On veut la confirmation que l'immeuble ne bouge pas".

Tous les locataires ont porté plainte contre les propriétaires de l'immeuble ainsi que la ville. Ils vont par ailleurs se rapprocher de "Marseille en colère", l'association des victimes de la rue d'Aubagne, pour les aider dans leurs démarches.

Les 18 locataires de l'immeuble vivent dans la peur d'un effondrement. © Radio France - Fred Chapuis

Pour combler un trou béant dans la montée d'escalier, trois marches ont été fabriquées à la hâte. © Radio France - Fred Chapuis

Dans les parties communes, le plafond s'est effondré à l'entrée de la cage d'escalier de l'immeuble. © Radio France - Fred Chapuis

Dans les quatre étages de l'immeuble, des fissures apparaissent sur les murs. © Radio France - Fred Chapuis