PHOTOS - A Marseille, les poubelles débordent de nouveau devant les touristes et sous la chaleur de juillet

A Marseille, de nouveau les poubelles débordent depuis une dizaine de jours. Une fois n'est pas coutume mais avec le vent et la chaleur du mois de juillet, c'est encore plus difficile à vivre et c'est un triste spectacle pour les touristes qui découvrent la ville.

Une montagne de déchets qui s'apparente plus à une déchetterie sur le cours Belsunce, dans le 1er arrondissement de Marseille. © Radio France - Laurent Grolée

C'est d'ailleurs dans les endroits les plus fréquentés que les déchets pullulent : sur le Vieux-Port et près de la Canebière et le Cours Belsunce ( 1er), près du Cours Julien et de la Plaine (5e et 6e) ou sur le littoral comme à la Pointe Rouge (8e).

"Plus de touristes, plus de consommation, plus de poubelles"

Selon les éboueurs rencontrés dans la ville, il y a plusieurs raisons à ce dérèglement. D'abord en été, "il y a plus de touristes et on consomme plus. Il y a des bouteilles d'alcool, de la nourriture etc" explique Fayçal qui nettoie une benne plus que débordante rue d'Aix (1er arrondissement).

Dans les poubelles, des matelas des chaises, des tables etc qui devraient plutôt être déposés aux encombrants. © Radio France - Juliette Pierron

Mais il y a d'autres raisons selon lui : "On manque de chauffeurs, donc nos tournées sont plus grandes et on a plus de travail. Et puis, pendant les émeutes, beaucoup de poubelles ont brûlé donc il y a moins d'endroits pour mettre ses déchets."

Sur Twitter, Yannick Ohanessian, l'adjoint à la mairie de Marseille exige que la métropole, qui est en charge de la gestion du ramassage des déchets à Marseille agisse.