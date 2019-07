Photos - À Metz, des masques géants pour occuper les enfants pendant les vacances

Metz, France

Dans la petite cour derrière les HLM, une petite troupe tout de rouge vêtu s'active. La compagnie de théâtre Roland Furieux a amené cartons, boites d'œufs et boules de polystyrène, et les enfants farfouillent dans les caisses pour trouver la perle rare.

Trois artistes plasticiens assistent les enfants dans leurs créations © Radio France - Nolwenn Quioc

Spiderman super-star

Le thème de l'atelier : "Masques grandeur nature". L'objectif c'est de fabriquer des masques géants à partir de cartons, de feuilles, de cailloux. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les enfants ne manquent pas d'idées. Plusieurs Spiderman, une armure de bras de super-héros, un vampire... Déborah elle a presque fini son masque de chat. "J'ai fait un museau, des moustaches, des yeux, des oreilles grandes, et de la laine pour la queue. Il est énorme, on a bien travaillé !"

Déborah a choisi un masque de chat "pour faire une blague à mon papa. Je lui dirai Miaou!" © Radio France - Nolwenn Quioc

Un peu plus loin, Noah se lance dans une tête de T-Rex, le terrible dinosaure. "On a coupé les dents, maintenant il nous reste juste de coller. Après on fera les cornes avec du carton coupé en triangle, et les yeux. J'adore faire ça parce que j'adore construire. C'est un peu comme les Legos."

Loïc Hollard, artiste plasticien, l'aide à avancer son œuvre. "Aujourd'hui ça a été un atelier très surprenant, c'est la première fois que je n'ai pas entendu parler de robots ni de licornes. Ce dinosaure il va être très beau !"

Noah et Loïc s'affairent sur un projet de masque géant de dinosaure © Radio France - Nolwenn Quioc

Un temps d'activité calme et d'échanges

Les parents sont ravis de voir les enfants si calmes et concentrés, loin des écrans. C'est le bailleur social Batigère qui organise ces ateliers pour les enfants qui habitent dans ses HLM. Le but est de créer des échanges entre les habitants, qui ne se croisent pas toujours. Des ateliers gratuits, ouverts à tous, qui ont rassemblé 300 enfants l'an dernier entre la Lorraine et l'Alsace.

À Metz, l'opération continue lundi avec la création de livres géants. Toutes les créations des enfants sont à retrouver sur le site du projet Créativores.