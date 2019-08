PHOTOS - A mi-chantier, visite du futur Espace Mayenne à Laval

Laval, France

Dans un tout petit plus d'un an, si tout va bien, l'Espace Mayenne à Laval sera terminé. Les travaux de l'équipement sportif, culturel et événementiel voulu et financé par le Conseil départemental ont débuté en juillet 2018. Après le terrassement l'été dernier, la phase dites de Génie civile a débuté avec l'élévation de ces impressionnantes parois de béton. Il reste encore quelques semaines pour achever cette phase.

L'un des murs extérieurs de la future grande salle. © Radio France - G.M

Mais déjà, une nouvelle phase vient de débuter avec la pose des premières poutres métalliques de la charpente qui supportera la couverture en acier blanc.

Les premières poutres métalliques viennent d'être posées. © Radio France - G.M

On est ici dans la future petite salle multisports où sera dressé le mur d'escalade. © Radio France - G.M

On voit ici la partie haute de la tribune de la salle principale. © Radio France - G.M

Volonté de l'architecte, le béton (de couleur très claire) a l'aspect du bois. © Radio France - G.M

Dans la structure rouge, le béton sera coulé ce mercredi matin. © Radio France - G.M

Une vue intérieure de la futur salle principale. © Radio France - G.M

Il n'y a, actuellement, pas de retard dans le calendrier des travaux. Selon les porteurs du projet, la livraison est toujours prévue pour l'automne 2020.