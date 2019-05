PHOTOS - À Moreuil, près de 150 personnes rendent hommage à leur maire

Moreuil, France

Amis, élus de la majorité ou de l'opposition, habitants ... Ils étaient près de 150 réunis ce jeudi devant la mairie de Moreuil, pour rendre hommage à Pierre Boulanger. Maire depuis 1992, il est décédé lundi des suites d'une longue maladie. C'est un habitant du village qui a appelé à se rassembler, sur les réseaux sociaux.

Les habitants de Moreuil et de communes alentours ont déposé des bougies sur les marches de la mairie. © Radio France - Noémie Philippot

Après une minute de silence, les habitants commencent à déposer des bougies sur les marches de la mairie. Puis certains adjoints à Pierre Boulanger prennent la parole, dont Marie-Gabrielle Hall. Elle lit une lettre envoyée par un opposant politique : "Moreuil, tu as perdu ta boussole mais Moreuil, ne t'inquiète pas. De là où il est, Pierre Boulanger veille sur toi." Les mots lui arrachent un sanglot.

Retenez cela de lui : il vous aimait profondément." Antoine Boulanger, fils de l'ancien maire aux Moreuillois

À ses côtés, les quatre fils de l'ancien maire. Antoine Boulanger finit par prendre la parole : "Papa faisait partie de vos vie. S'il y a un mot pour résumer sa vie, ou au moins son engagement politique à Moreuil, c'est celui-ci : il vous aimait. Retenez cela de lui, il vous aimait profondément."

Les quatre fils de Pierre Boulanger étaient présents pour cet hommage. © Radio France - Noémie Philippot

Dans la foule, des jeunes et des moins jeunes. Au fond de la place, les pompiers se tiennent droits, en ligne. Parmi eux, Joey, 18 ans : "Il était pompier, il a fait presque dix ans de carrière si je ne me trompe à Moreuil en tant que médecin capitaine. Ça restera un bel hommage, et pour nous les pompiers, on en gardera un bon souvenir."

Les pompiers s'en vont en faisant sonner les sirènes des camions, les habitants applaudissent. Pendant de longues minutes, les Moreuillois continuent d'écrire les uns après les autres dans un livre laissé dans l'entrée de la mairie.

Les obsèques de Pierre Boulanger auront lieu vendredi 31 mai à 14 heures, à l'église de Moreuil.