PHOTOS - A Nîmes, une micro-forêt plantée par des enfants pour sensibiliser à l'écologie

Au Dispositif Institut thérapeutique éducatif et pédagogique (DITEP) le Grézan, à Nîmes, les enfants ont expérimenté la plantation d'une micro-forêt. Les 13 et 14 mars 2023, 67 enfants en ont planté les premiers arbres. L'objectif est de créer une réserve de carbone, mais aussi de sensibiliser les enfants à l'écologie. Mais il y a aussi un intérêt thérapeutique pour ces résidents atteints de troubles psychologiques et du comportement.

De nouvelles vocations ?

Mathias n'avait pas vraiment envie de venir planter des arbres : "c'était obligatoire alors je suis venu, mais je ne voulais pas vraiment. Mais franchement, ça me plait, c'est sympa !" Le jeune garçon se prend au jeu, et finalement plante cinq petits arbres, en respectant les consignes des membres de l'association Soignons la Terre, soignons les Hommes venu animer la journée aux côtés du Comité de Protection de l'Enfance et de l'Adolescence Gard-Lozère (CPEAGD), initiatrice de l'activité. Tatiana, l'éducatrice de Mathias est ravie : "c'est son premier sourire de la journée je pense, il est investi, c'est très agréable de le voir comme ça, d'autant plus qu'il veut être cuisinier !" Et un cuisinier qui sait d'où viennent les plantes, c'est mieux confirme le garçon : "il faudrait que je ramasse des herbes aromatiques, comme du persil. Il faudrait déjà les acheter, mais pourquoi pas les planter ensuite."

Un double intérêt : écologique et thérapeutique

C'est la douzième micro-forêt plantée par l'association Soignons la Terre, soignons les Hommes, en partenariat avec la métropole de Nîmes. Ce réseau permet d'abord un apport écologique, explique Mathieu Fernez, un membre de l'association : "le but c'est de créer des réseaux de stockage de puis de carbone, c'est ce qu'on fait puisque c'est la sixième sur la zone du Grézan". Ces activités permettent aussi de sensibiliser le grand public, et ont aussi un objectif thérapeutique : "on veut créer un coin tranquille, avec un petit chemin au travers de la forêt, où les enfants pourront venir s'apaiser. Il arrive très souvent que les enfants nous disent que ça leur fait du bien".

PHOTOS - les premiers pas des jeunes jardiniers

Avant de laisser les enfants se lancer, les membres de l'association "Soignons la Terre, soignons les Hommes" montrent l'exemple © Radio France - Pauline Boudier