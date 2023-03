PHOTOS - À Niort, les lycéens fêtent le Père Cent

Aux feux rouges, sur les ronds-points, ils n'ont pas pu vous échapper. Dans les Deux-Sèvres, les lycéens ont fêté le Père Cent ce mercredi 8 mars malgré une météo pluvieuse. Une tradition pour les élèves de terminale, 100 jours avant le bac. Leur but, récolter un peu d'argent en échange de quelques bonbons. Et ils se sont donnés du mal pour les déguisements, on vous a concocté une petite sélection des meilleurs costumes croisés dans les rues de Niort.

ⓘ Publicité

Ambiance Dents de la mer place de la Brèche à Niort. © Radio France - Noémie Guillotin

Toad, Yoshi et d'autres copains de Mario ont investi la colline Saint-André.

Le parasol a été bien utile pour servir... de parapluie © Radio France - Noémie Guillotin

La place de la Brèche était quadrillée de lycéens déguisés. © Radio France - Noémie Guillotin