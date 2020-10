PHOTOS - A Perpignan, première soirée de couvre-feu à 21h ce samedi

Le premier soir de couvre-feu a commencé ce samedi à Perpignan : à 21h, la ville s'est éteinte, jusqu'à 6h du matin. Personne ne doit être dehors, sauf motif valable et avec une attestation.

D'un seul coup, tout s'est arrêté : à Perpignan, ce samedi, c'était la première soirée de couvre-feu. Ce qui veut dire interdiction de sortir de chez soi entre 21h et 6h du matin : depuis quelques jours, tout le département des Pyrénées-Orientales est en zone d'alerte maximale.

Perpignan, premier soir de couvre-feu à 21h © Radio France - Marianne Naquet

A 20h30, la ville a commencé à se figer, les clients des restaurants encore ouverts à finir leur assiette et leur verre de vin. Une demie-heure plus tard, il ne restait pratiquement plus personne devant les établissements.

Devant un restaurant à Perpignan © Radio France - Marianne Naquet

Perpignan, 21H20, le 4 octobre 2020, en plein couvre-feu © Radio France - Marianne Naquet

Seuls quelques groupes de jeunes étaient encore en train de rentrer chez eux, aux alentours de 21h15. Tout est devenu très calme, avec seulement le bruit des derniers serveurs en train de ranger les tables. "Il va bien falloir s'y habituer, ça va durer six semaines", glisse l'un d'eux.