PHOTOS - A quoi ressemblera la ligne 5 du tram dessinée par l'artiste Barthélémy Toguo ?

C'est l'artiste camerounais Barthélémy Toguo qui a été choisi pour le design de la ligne 5 du tram de la Métropole de Montpellier (ligne qui ira de Clapiers à Lavérune, en passant par le cœur de ville de Montpellier, 16 kilomètres de ligne, du nord à l’ouest 27 stations .45 minutes de trajet ) !

Le nom de l'artiste a été dévoilé ce vendredi midi lors d'une cérémonie au Jardin des Plantes en présence de la ministre de la culture Rima Abdul Malak. Il lui a été demandé de réaliser une œuvre sur le thème "science et botanique". Les rames de tram seront donc habillées de sorte de lianes de lierre vertes sur du blanc. Une œuvre que l'artiste a lui-même baptisé "feuille de vie"

Barthélémy Toguo est un artiste de 55 ans, qui a fait des études à l'école des beaux-arts en Cote d'ivoire puis à Grenoble et en Allemagne. Il est connu en France pour avoir réalisé en 2017 une fresque géante composée de deux cents carreaux de gré dans la station Chateau Rouge du métro de Paris.

Le thème de la nature est central dans l'œuvre de Barthélémy Toguo - DR

"L’idée de réaliser une commande pérenne au cœur même de la ville de Montpellier est très enthousiasmante pour moi. C’est une ville que j’aime beaucoup, dans laquelle je me suis rendu à plusieurs reprises. (exposition "Déluge" au Carré Sainte-Anne en 2016 et en juillet 2021, Africa 2020, à la Halle Tropisme)."

"Je travaille depuis longtemps sur les relations homme/nature. Ce thème est central dans mon œuvre*. Elle s’ancre à la fois dans mon histoire personnelle d’artiste africain, ayant vécu à la campagne, ayant toujours été attentif à la terre, au bois, à la végétation, à l’agriculture. Et sur une réflexion du destin actuel de l’humanité qui prend de plus en plus conscience des risques gigantesques que fait courir un développement économique non maîtrisé. C’est ainsi que le thème de cet appel d’offre : Sciences et Botanique me parle tout particulièrement."

"La tête d'un homme de profil la bouche ouverte d'où sortent des plantes"

"Ce que j'ai dessiné, c'est la tête d’un homme de profil, la bouche ouverte d’où sortent des plantes. C’est pour moi l’association de l’homme et du monde végétal, l’interaction qui existe entre l’individu et les éléments qui l’entourent. Cette tête et cette plante sont les symboles de l’harmonie*, de l’équilibre de l’amour qui doit préfigurer entre l’homme et son environnement. Le vert est la couleur la plus présente dans la nature, c’est la couleur de la chlorophylle,* le pigment naturel par excellence. C’est une couleur rassurante, tonique et rafraichissante. Elle incarne la liberté et le mouvement, l’espoir et la santé."

Vous pourrez découvrir le design de la ligne 5 du tram toute la journée de samedi au jardin des plantes de Montpellier - DR / Aucun(e) - DR

Les Montpelliérains pourront découvrir la ligne 5 plus vraie que nature samedi toute la journée au jardin des plantes

De nombreuses animations sont prévues toute la journée . Des chasses au trésor, des visites guidées, des ateliers olfactifs ...