PHOTOS - A Remoulins, solidarité autour d'une famille de sinistrés

Cathia Guellati et sa famille ont tout perdu le samedi 8 janvier, dans l'incendie de leur appartement place Maurice Ravel à Remoulins, et dont l'origine est inconnue. Face à leur détresse, la solidarité s'organise, notamment une collecte de vêtements à la Maison des associations.

Dans sa maison sinistrée, place Maurice Ravel à Remoulins, Cathia Guellati a les larmes au bord des yeux et la cigarette au bout des doigts. 24h après un incendie qui a ravagé le salon, pièce principale, et la mezzanine, elle est revenue pour faire des photos pour les assurances et constate les dégâts.

La pièce principale du logement a complétement brûlé. Heureusement, personne n'était à l'intérieur lors de l'incendie. © Radio France - Juliette Pierron

"C'est très dure, souffle-t-elle, la voix étranglée. Je vis ici depuis 2009. Voir _tous nos souvenirs partir en fumée_, toute notre vie, c'est un choc terrible."

"Ma fille aurait pu être présente"

Par chance, personne n'était dans la maison lorsque l'incendie s'est déclaré le 8 décembre en début d'après-midi. Mais sa fille aurait du y être. "En temps normal, je vis seule, mais depuis quelque temps ma fille enceinte s'est installée chez moi avec sa fille de seize mois car elle a une grossesse difficile, elle doit être alitée", explique Cathia.

Les affaires de la petite-fille de Cathia ont toutes brûlées, puisqu'elles se trouvaient dans le salon. © Radio France - Juliette Pierron

Normalement, ma fille aurait du être présente ! Elle est tout le temps à la maison. Mais cette fois, nous sommes allés faire des courses pour la naissance de son deuxième enfant et nous avons insisté pour qu'elle vienne. Qu'est-ce qui ce serait passé si elle était restée ? Cathia Guellati, sinistrée après l'incendie de sa maison à Remoulins.

Les fumées ont aussi dévasté la mezzanine au-dessus du salon. © Radio France - Juliette Pierron

C'est Françoise Ruju, la voisine, qui a donné l'alerte. En revenant des courses, elle a senti une odeur de brulé, a d'abord pensé à sa propre maison avant de réaliser qu'il s'agissait de la maison mitoyenne. Elle a appelé les pompiers : "Ils ont fait un travail formidable. En 10 minutes, ils étaient là."

"La solidarité, ça ne m'étonne pas de la part des Remoulinois"

Cathia rebondit : "Tout le monde a été solidaire. Le maire, les habitants, … des inconnus m'ont contactée pour me demander si j'avais besoin de quelque chose ! Ca fait chaud au cœur, _ça ne m'étonne pas de Remoulins._"

Dès qu'il a été contacté par le comité de quartier de Remoulins, le maire M. Nicolas Cartailler a tout de suite réagi. Il a lancé l'organisation d'une collecte de vêtements le lendemain même ce dimanche à la Maison des associations de Remoulins.

De nombreux habitants de Remoulins et des environs sont venus donner des vêtements aux sinistrés. © Radio France - Juliette Pierron

Le mot a été passé sur les réseaux sociaux et de 10h à12h, les habitants de Remoulins et des environs sont venus donner des vêtements pour adultes et pour enfants.

Kayla, 10 ans est venue avec son papa. Elle a même pensé à offrir une peluche et à écrire un petit mot "avec des cœurs et des dessins pour donner de l'amour", explique la petite fille.

Le petit mot de Kayla pour Cathia, sa fille et sa petite-fille. © Radio France - Juliette Pierron

Certains apportent des chaussures, des pulls, des vêtements de sport. Il y a de tout et il y en a beaucoup. Carine, qui s'est portée bénévole pour récupérer les vêtements, sourit : "c'est émouvant de voir que _les gens se sentent concernés_"

Carine s'est portée bénévole pour trier les nombreux vêtements donnés. © Radio France - Juliette Pierron

Désormais, Cathia, sa fille et sa petite-fille sont à la recherche d'un logement sur Remoulins à bas prix.

Si vous avez une solution à leur proposer, n'hésitez pas à écrire à Cathia à cette adresse mail : cathia.guellati@icloud.com