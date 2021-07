PHOTOS - A Roncey, sur les traces de l'opération Cobra

"C'est impressionnant, et puis c'est surtout émouvant". Avec ses deux petits-fils, Denis, de Rampan, admire la trentaine de véhicules militaires réunie sur la place de Roncey, près de Coutances. Des jeeps, des automitrailleuses, des halftrack, etc. "C'était des véhicules prédestinés à être en fer de lance pour aller repérer s'il y avait des Allemands dans les villages ou les fermes", explique François Mourice, collectionneur et président d'Infantry transportation detachment (ITD), organisateur de l'événement.

Parmi les quelques 70 passionnés réunis, certains viennent de l'autre bout de la France, Nancy ou Tarbes par exemple. Xavier, lui, vient de la région nantaise avec un halftrack dans un état impeccable. Novice, il est "tombé dedans" depuis six ans. "Il y a des gammes de prix, mais pour une vraie jeep américaine, il faut compter un peu plus de 20.000 euros, selon l'état, explique le collectionneur. Dans notre club, beaucoup de véhicules étaient au statut d'épaves. Et ils ont été refaits de A à Z. Certains s'échangent entre eux. Il y a eu des véhicules récupérés par des agriculteurs, des garagistes, voire par l'armée française. C'est pour ça que beaucoup sont restés en France". Un peu plus loin, un collectionneur explique qu'il faut parfois aller aux Pays-Bas pour trouver des pièces ou faire réparer un véhicule.

Des véhicules dans un état impeccable et qui ont tout l'attirail US © Radio France - Pierre Coquelin

Niveau consommation de carburant, ils n'étaient pas trop regardant à l'époque. Pour une jeep, on doit être à 15 litres pour 100 kilomètres. Un Dodge, c'est 20 à 30 litres. Pour les halftrack, c'est encore bien plus - Xavier, collectionneur

Des collectionneurs qui pendant deux jours sillonnent les routes manchoises, dans les pas des libérateurs alliés. Ce vendredi, ils ont arpenté le Coutançais, et notamment la commune de Roncey. Ou plutôt le "Chaudron de Roncey", pour reprendre les mots des Américains.

Le chaudron de Roncey

Un mois et demi après le Débarquement, les troupes alliées sont enlisées dans l'enfer de la Batailles des haies. L'état-major a donc l'idée de tenter une offensive, l'opération Cobra, pour percer les lignes allemandes dans le centre Manche. Elle va débuter le 25 juillet et durer une semaine. "L'offensive consiste à engager une quantité importante d'aviation, de bombarder un secteur donné. Le tout pour créer un trou dans le front. Ensuite, sécuriser les abords de cette brèche avec de l'infanterie. Et lâcher les blindés pour pousser vers le sud et reprendre l'avantage", explique l'historien Patrick Fissot.

Une opération Cobra dont Roncey va donc être un des épicentres. Les Allemands se retrouvent pris de vitesse, tentent de se cacher dans les fermes la journée et circulent la nuit pour échapper à l'aviation. Jusqu'à ce 29 juillet où il y a un "embouteillage" de véhicules allemands dans le bourg de Roncey, qui devient une sorte de poche : le convoi hétéroclite est repéré par les avions alliés. La colonne est immobilisée. Et les troupes allemandes doivent abandonner leur matériel sur place. Des soldats viennent même incendier leurs camions dans la nuit pour ralentir la progression des alliés. Finalement, Roncey est libéré le 30 juillet.

A l'issue de l'opération Cobra, les Alliés ont progressé de 60 kilomètres en une semaine, libérant Avranches et s'ouvrant la route de la Bretagne.