PHOTOS - À Saint-Vallier, une parade dans la ville pour célébrer la montée en Pro B des basketteurs

Les gradins étaient vides, les supporters derrière leurs écrans à cause des restrictions sanitaires. Le 13 avril dernier, à deux matchs de la fin de la saison, le Saint-Vallier Basket Drôme l'emportait face à Boulogne-sur-Mer et gagnait sa place en Pro B, deuxième division du basket français. Cela faisait 7 ans que les supporters attendaient ça. Ils étaient donc plus d'une centaine ce samedi après-midi pour célébrer les joueurs, champions de Nationale 1 et auteurs d'une saison exceptionnelle, avec 24 victoires et seulement 2 défaites.

Le cortège suit la remorque où sont montés les joueurs pour parader dans le centre de Saint-Vallier. © Radio France - François Breton

Au son de la fanfare, le cortège s'élance du Champs de Mars pour défiler dans la ville. © Radio France - François Breton

"Ici, ici, c'est Saint-Vallier" : le slogan est répété de nombreuses fois par la foule pendant la parade. © Radio France - François Breton