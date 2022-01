La fête de la truffe se tient ce weekend du samedi 15 et du dimanche 16 janvier à Sarlat. Les animations ont été revues à cause du contexte sanitaire. La dégustation des Croustous s'est faite assise.

PHOTOS - A Sarlat, on fête la Truffe tout le weekend

La fête de la Truffe est organisée ce weekend du 15 et 16 janvier à Sarlat avec le marché primé mais aussi la dégustation des Croustous, ces petites tartines à la truffe et au foie gras. A cause du contexte sanitaire, la dégustation ne se fait pas debout sous des chapiteaux sur la place de la liberté. Cette année, la dégustation s'est faite assis dans les sept restaurants de la place.

Le trophée Jean Rougié remis en fin de journée samedi

Ce samedi, se tient aussi le concours du trophée Jean Rougié. Huit jeunes cuisiniers venus de toute la France s'affrontent sur différentes épreuves. C'est le grand Chef Thierry Marx qui est président du Trophée Jean Rougié. Les conférences sont maintenues en extérieur.

La dégusation des Croustous s'est faite dans les sept restaurants de la place de la liberté. © Radio France - Jeanne de Butler

La fête de la truffe a été maintenue malgré le contexte sanitaire mais avec certains aménagements. © Radio France - Jeanne de Butler