PHOTOS - À Saze, la mairie récolte les olives pour produire une huile au profit du CCAS

La mairie de Saze se lance dans sa deuxième cuvée d'huile d'olive communale ! Pour la deuxième année consécutive, la commune du Grand Avignon gardois se lance dans la cueillette d'olives, qui serviront ensuite à produire une huile d'olives dont les ventes seront reversées au CCAS, le Centre communal d'action sociale.

"Ce sont des bénévoles qui viennent nous aider à récolter, détaille le maire de Saze, Yvan Bourelly. C'est une initiative de la commune pour ensuite vendre des bouteilles au profit du CCAS", le Centre communal d'action sociale. La récolte a débuté ce samedi et se poursuit jusqu'à ce lundi soir. "L'idée, ce serait de pouvoir attendre pour avoir un meilleur rendement, mais après on risque qu'elles tombent et d'avoir de la perte", explique le maire.

La récolte d'olives vertes à Saze. © Radio France - David Dauba

L'an dernier, la récolte a permis de produire une trentaine de bouteille et le maire voudrait arriver au double cette année. "Si on peut arriver à avoir 1.000 euros cette année, c'est très bien !", espère-t-il. Avec cette somme, la municipalité voudrait organiser un voyage ou une sortie à l'opéra pour les personnes âgées.

Le maire de Saze, Yvan Bourelly, et sa première adjointe Jacqueline Touranche. © Radio France - David Dauba