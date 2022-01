PHOTOS - On a suivi Nini la truie à la recherche des truffes en Dordogne

En pleine saison de la truffe noire en Dordogne, on a suivi le dernier trufficulteur qui cherche le diamant noir avec une truie dans le département. Daniel Chaume et Nini sont partis sur les traces des truffes et ils en ont trouvé.

On vous a déjà parlé de Nini la truie sur France Bleu Périgord, c'était en novembre dernier, avant l'ouverture de la saison de la truffe. Avec l'éleveur, Daniel Chaume, on s'était donné rendez-vous en janvier pour voir de nos propres yeux comment Nini cherche les truffes. Et ça y est, c'est le jour J. Ce vendredi 14 janvier, on a rejoint Nini et Daniel.

Nini a déjà découvert 12 kilos de truffe en une heure, son record d'après Daniel Chaume. © Radio France - Charlotte Jousserand

Nini, un caractère de cochon et une mémoire d'éléphant

Nini c'est une truie de 5 ans de plus de 200 kilos, toute rose avec des tâches noires et de grandes oreilles. Daniel Chaume, agriculteur à la retraite à Mareuil-en-Périgord, en Périgord Vert (nord Dordogne), lui a appris toute petite à détecter les truffes, à les marquer pour qu'il puisse les ramasser à l'aide de son cavadou, un outil spécifique pour déterrer les truffes. C'est une activité qu'il maîtrise parfaitement depuis près de 60 ans, il en a 70.

Dès qu'elle descend du camion, Nini file dans le champs sans s'arrêter. A peine une minute plus tard, elle "cave", elle gratte le sol avec son groin, soulève une motte de terre. Daniel Chaume, juste derrière, arrive vite, Nini se pousse et Daniel cherche la truffe. Il y en a quasiment à tous les coups. "elle a un très bon odorat, elle peut détecter les toutes petites truffes" explique le trufficulteur "et elle se souvient très bien où sont les truffes d'une année sur l'autre, si vous avez oublié, elle non".

Nini peut détecter 7 hectares en deux heures

Les propriétaires de truffières ou propriétaires de terrain font appel à ses services pendant la saison de la truffe pour les retrouver pendant la saison de la truffe entre le 15 décembre et la fin du mois de février. Et ça peut aller vite "On fait 7 hectares en 2 heures avec Nini". Nini chercherait toute la journée mais c'est Daniel qui maintenant fatigue un peu. Il continue de sortir tous les jours, soit avec Nini, soit avec Rosalie, la petite dernière d'un an tout juste. Son record, c'est 12 kilos de truffes découverts en une heure seulement.